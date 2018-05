Un Hells en cavale meurt au Brésil

Ce n’est pas la police, mais plutôt la mort qui a rattrapé le Hells Angel Marius Perron, en cavale depuis 25 ans après avoir trempé dans le plus gros complot d’importation de drogue au Canada.

Le motard de 60 ans a rendu l’âme au Brésil, où il se terrait, et s’était joint à un club des Hells dans ce pays d’Amérique du Sud, a appris Le Journal.

Le 19 janvier dernier, au palais de justice de Montréal, la Couronne s’est donc résignée à obtenir l’abandon des accusations qui pesaient depuis août 1993 sur celui qu’on surnommait « Gus ». La cause de sa mort n’a pas été dévoilée.

Cocaïne du Venezuela

Ce membre fondateur des Hells du chapitre de Québec était inculpé de complot pour importation et trafic de cocaïne en provenance du Venezuela, à la suite du projet d’enquête Jaggy de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Cette opération d’envergure avait mené aux condamnations de 18 personnes liées aux motards et à la mafia montréalaise.

Perron, un ancien motard des Vikings de Matane, avait également le fisc à ses trousses et lui devait 100 980 $.

Il a eu de la visite

Perron, l’un des seuls Hells dont le casier judiciaire est ainsi resté vierge au Québec, se serait d’abord caché en Europe.

En 2009, l’ex-Hells Angel Sylvain Boulanger, devenu délateur pour l’opération SharQc, a avisé la Sûreté du Québec que Perron se trouvait au Brésil et que plusieurs motards d’ici lui avaient déjà rendu visite là-bas.

Mais les autorités n’ont jamais pu ramener le fugitif devant la justice puisque le Brésil ne compte pas parmi la cinquantaine de pays qui ont signé un traité d’extradition avec le Canada.

► Les Hells Angels Stéphane Maheu et Daniel André Giroux sont toujours recherchés par les policiers depuis le 24 avril dans l’enquête antidrogue Objection qui a mené à 70 arrestations.

La mafia et les motards voulaient importer 5000 kg de coke en bateau

C’était le plus ambitieux complot d’importation de drogue de l’histoire du Canada.

Encore plus gros que celui ayant échoué le 18 novembre 1992, quand le pilote Raymond Boulanger a été arrêté après avoir posé son avion rempli de 4323 kilos de cocaïne à Casey, en Mauricie. Le clan Rizzuto avait perdu des millions de dollars lors de cette saisie de « coke » record.

Dans les mois suivants, la mafia a voulu « se refaire » en s’alliant avec les Hells Angels.

« Au début, on parlait de 5000 kg de cocaïne » en plus d’une quantité de 9000 à 18 000 kg de haschisch, avait précisé en cour James Brunton, le procureur qui représentait la Couronne dans cette affaire.

Cette cargaison éléphantesque de cocaïne aurait alimenté le marché montréalais durant un an et demi. Cette fois, la drogue n’arriverait pas par la voie des airs, mais plutôt par celle des mers.

Poisson et drogue

Entre décembre 1992 et janvier 1993, quatre Hells du chapitre de Québec — Marius « Gus » Perron, André « Zoune » Imbeault, Daniel « Capoté » Beaulieu et Richard « Bob » Hudon — furent impliqués dans l’achat d’un bateau qu’ils ont payé 242 000 $ à Terre-Neuve, spécialement pour l’expédition.

Les motards projetaient d’envoyer une cargaison légitime de poisson dans le Sud à bord du Arctic Trader, puis d’y ramener la drogue au Canada, selon des documents judiciaires du projet d’enquête Jaggy auxquels Le Journal a eu accès.

« Il était censé y avoir deux voyages : un premier pour la cocaïne, et finalement un deuxième pour aller chercher le haschisch », selon l’ex-procureur Brunton, qui est maintenant juge.

L’invité des Hells

Le 25 mai 1993, celui que la Couronne a qualifié d’« âme dirigeante du complot », le caïd mafieux Raynald Desjardins, est apparu dans l’enquête.

Les policiers en filature ont observé Desjardins arriver au bunker des Hells à Saint-Nicolas, puis repartir avec le chef des motards, Maurice « Mom » Boucher, en direction d’un restaurant, selon des documents de cour.

Desjardins — l’un des hommes de confiance du parrain Vito Rizzuto à l’époque — était « clairement en position d’autorité dans ses relations avec les Hells Angels de Québec », avait dit Me Brunton au tribunal. Quatre jours après son départ de Terre-Neuve vers les Antilles, le Arctic Trader est tombé en panne, le 2 juin. Le Hells Perron a dû dénicher un deuxième bateau à Terre-Neuve, le Fortune Endeavor, loué pour 75 000 $.

Le 12 juillet, celui-ci prenait le large avec six hommes à bord, dont Perron, qu’ils sont allés quérir la drogue au Venezuela, pour ensuite remettre le cap vers le Canada.

La drogue devait être ramenée sur terre à Shédiac, au Nouveau-Brunswick. De là, on devait la camoufler à bord d’un « camion de poisson » et la transporter à Boucherville.

Les Hells et la mafia pouvaient alors rêver des 350 millions $ qu’ils auraient pu empocher avec la revente de cette cocaïne, selon les estimations policières.

À la dérive

Ils ne se doutaient pas que cette manne tomberait à l’eau en raison d’une avarie et de l’espionnage d’un complice acadien à la solde de la police.

Le 6 août, la garde côtière à Halifax recevait un appel de détresse du Fortune Endeavor, dont le gouvernail ne répondait plus, dérivant à huit milles de la côte.

Le soir même, à Shédiac, « Zoune » Imbeault a dit à la « taupe » acadienne que l’équipage avait « paniqué » et largué la « coke » au fond de l’Atlantique sans relever sa position exacte.

Photo d'archives

La drogue était camouflée à l’intérieur de 10 tuyaux d’égout de 13 pieds de long, attachés ensemble et retenus au fond de l’océan par « un poids d’une tonne de chaîne et de plomb ».

Les Hells ont acheté un autre bateau, le Bad Boy, et toute la quincaillerie afin de localiser et récupérer la précieuse cargaison : sonar, caméra, détecteur de métal, flotteurs et appareils GPS.

Photo d'archives

Cette pêche miraculeuse a été confiée à Luc « Bordel » Bordeleau, un adepte de plongée sous-marine et membre des Rockers, le club-école des Hells parrainé par « Mom » Boucher.

Parti « en vacances »

Le 15 août, Imbeault et Hudon se réjouissaient en apprenant que Bordeleau avait repéré le trésor. Mais les motards n’ont jamais réussi à l’extirper des eaux. Neuf jours plus tard, les policiers frappaient le réseau en arrêtant 18 suspects.

Photo d'archives

Ce n’est qu’en novembre 1994 que les Forces armées ont repêché les tuyaux contenant an total 740 kilos de cocaïne, au large de Sheet Harbour, en Nouvelle-Écosse.

Raynald Desjardins avait déjà plaidé coupable, écopant de 15 ans de pénitencier et de 150 000 $ d’amende.

Des peines variant entre 10 et 13 ans de pénitencier furent imposées aux Hells Hudon, Imbeault et Beaulieu, tandis que le plongeur Bordeleau s’en est tiré avec une de cinq ans. Seul Beaulieu est toujours membre du gang aujourd’hui.

Maurice Boucher n’a pas été inculpé. Le mois dernier, « Mom », déjà incarcéré à perpétuité pour les meurtres de deux agents correctionnels, s’est reconnu coupable d’avoir comploté pour faire tuer ce même Raynald Desjardins, en taule, en 2015.

Marius Perron a échappé à la GRC et n’a jamais été capturé vivant. Avant sa fuite, il avait appelé Beaulieu pour lui dire qu’il « gazait son char de bonne heure le lendemain matin » et qu’il partait « en vacances »...

– Avec Maxime Deland, Agence QMI

Que sont-ils devenus ?

Raynald Desjardins

Photo d'archives

Condamné à 15 ans de pénitencier en 1994 dans cette affaire, il purge présentement une peine de 14 ans pour avoir comploté le meurtre de l’aspirant parrain Salvatore Montagna en 2011.

Richard Hudon

Photo d'archives

Condamné à 13 ans de pénitencier en 1994, cet ex-membre des Hells n’avait pas bénéficié de libération conditionnelle en raison de son risque de récidive élevé, et il a d’ailleurs été détenu entre 2012 et 2017 dans une autre affaire de stupéfiants.

André Imbeault

Photo d'archives

Condamné à 12 ans d’incarcération en 1994, il a obtenu sa libération conditionnelle après avoir purgé le sixième de sa peine et renoncé à ses « patches » de membre des Hells.

Daniel Beaulieu

Photo d'archives

Condamné à 10 ans de taule en 1994, il a lui aussi pris sa retraite des Hells pour pouvoir obtenir une libération conditionnelle plus hâtive avant d’être réintégré au sein du chapitre de Québec, au début des années 2000.