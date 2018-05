LÉVIS | Le 16 avril, Kipsang Ezekiel posait ses valises à Québec. Même pas trois semaines plus tard, le coureur originaire du Kenya vient de s’offrir le demi-marathon de Lévis avec un record de parcours en guise d’introduction au petit monde de la course à pied québécois.

L’athlète de 21 ans a survolé la compétition de 21,1 km en 1 h 08 min 15 s. Il éclipsait ainsi la marque de Baghdad Rachem (1 h 10 min 26 s), établie au printemps 2016.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le nouveau roi de l’épreuve s’est montré encore plus expéditif en entrevue qu’en piste. « Je me sens bien », a-t-il résumé. Et s’attendait-il à l’emporter en fracassant un record ? « Non », a-t-il simplement répondu, en précisant qu’il s’attendait à un chrono d’environ 1 h 10 min.

L’homme de peu de mots ne manifestait peut-être pas l’envie de discourir sur son triomphe, mais son parcours personnel n’est pas moins intéressant pour autant.

C’est l’ancien coureur du Rouge et Or, le Rwandais Yves Sikubwabo, qui a découvert la gazelle en Ezekiel, il y a deux ans, sur le continent africain. La fondation de Sikubwabo, Running Changed My Life, vise à permettre à de jeunes Africains en difficulté de poursuivre leurs études et la course à pied en leur fournissant bourses, espadrilles et autres équipements sportifs.

C’est dans ce contexte qu’il a pris Ezekiel sous son aile afin de l’amener au Québec pour une période de cinq mois. « On l’a amené ici dans le cadre d’un échange de culture. Et je savais qu’il allait gagner aujourd’hui (samedi) », a lancé Sikubwabo, le sourire moqueur.

Un podium du Coureur nordique

Ezekiel s’est entraîné avec les gens du Rouge et Or dans les dernières semaines et il représentait samedi le club Le Coureur nordique. S’il a mentionné qu’il était étonné d’inscrire un nouveau record de parcours, ceux qui l’avaient vu à l’œuvre à l’entraînement ne sont pas tombés à la renverse.

« Quand je l’ai vu à la ligne de départ, j’ai dit qu’on venait de descendre d’une marche sur le podium ! » a rigolé Christopher Busset, qui a lui aussi battu la marque de 2016 avec un temps de 1 h 10 min 02 s, bon pour la deuxième position.

Le triathlonien du Coureur nordique et de Capitale Triathlon a filé le parfait bonheur en courant d’aussi brillante façon dans sa cour, lui qui est de Saint-Romuald. « On ne s’attendait pas à faire aussi vite », s’est-il exalté en pointant son partenaire d’entraînement du Coureur nordique, Jimmy Gobeil, 40 ans, qui a complété le podium avec un chrono de 1 h 10 min 27 s.

Karine Lefebvre l’emporte

Chez les dames, c’est Karine Lefebvre, native d’Alma et résidente de Lac-Beauport, qui a remporté la compétition en vertu d’un temps de 1 h 21 min 48 s.

« Probablement que j’ai déjà remporté un demi-marathon, mais ça faisait quelques années », a souri la compétitrice de 38 ans.

« Je me sentais bien, c’était une très belle course et j’ai donné une très bonne performance. C’était l’une des premières fois que je courais ici depuis le changement de parcours, et c’était magnifique », a ajouté celle qui a coiffé au fil d’arrivée Nadia Bolduc et Caroline Longchamp.

Résultats