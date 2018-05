Une finale signée Yama

Sans grande surprise, Yama Laurent a remporté la sixième édition de La Voix, dimanche soir, avec 60 % des votes du public. Son nom était en tête de tous les pronostics, notamment depuis les duels, lorsqu’elle avait chanté une version très émouvante de Let It Be avec Kelly Bado.

Pour la finale, Yama Laurent a interprété la chanson Un peu de nous, écrite par Garou, qui évoquait notamment ce qui va se passer après l’émission.

« C’est juste incroyable la soirée que je viens de vivre, a indiqué la gagnante en entrevue, quelques minutes après sa victoire. Les anciens candidats sont revenus pour qu’on chante tous ensemble, mais je ne veux pas pleurer ce soir. Ma mère m’a dit que j’étais assez grande maintenant, il faut que je m’assume (rires). Cette victoire était inespérée pour moi, mais je pense être à la hauteur. »

Garou, son coach, remercie encore la chance d’avoir rencontré cette artiste authentique. « Elle nous bouleverse complètement. On a vraiment rencontré quelqu’un d’exceptionnel ».

Les chansons des coachs

Miriam Baghdassarian a ouvert la compétition avec Je veux donner, une chanson écrite sur-mesure par Lara Fabian.

Éric Lapointe, Michel Rivard et Stéphane Dufour ont composé Ouvre-moi, une ballade adaptée à la voix rauque de Jonathan Freeman.

De son côté, Alex Nevsky a misé en plein dans le mille pour Amanda, la chanson entraînante et dansante qu’il a composée pour Yann Brassard.

Le numéro d’ouverture avec Ginette Reno a été magnifique, rassemblant les finalistes et même les quatre coachs pour terminer avec Un peu plus haut. Un bel hommage à celle qui reste la grande voix du Québec.

De la musique à profusion

Lara Fabian a également offert une prestation remarquable en interprétant sa version très personnelle de Je suis malade, rapidement rejointe par Geneviève Leclerc, que l’on avait découvert à La Voix, il y a deux ans. Un numéro impressionnant et tout en émotion.

Les 24 candidats qui ont participé aux directs de La Voix se sont ensuite rassemblés pour accompagner le chanteur français Christophe Maé et interpréter sa chanson Il est où le bonheur. Un numéro rempli d’espoir.

Hubert Lenoir, la sensation musicale du moment, est venu interpréter sa chanson Fille de personne avec plusieurs candidates de cette saison. Il a fini sa prestation en montrant sa fesse gauche sur laquelle il avait dessiné une fleur de lys.

Candidat vainqueur de la saison dernière, Ludovick Bourgeois a commencé son interprétation de Desert Song, avant d’être rejoint sur scène par son ancien coach, Éric Lapointe. Ils ont ensuite chanté ensemble Belle folie, le premier extrait du nouvel album de Lapointe.

Chacun des coachs a été mis à contribution pour la soirée. Alex Nevsky et Cœur de pirate ont fait une medley de plusieurs chansons entourés de Cherry Lena, Mario Cyr, Cherylyn Toca et Élodie Bégin.

Pour terminer la soirée, avant l’annonce du gagnant, Corneille a chanté son grand succès Parce qu’on vient de loin, suivi d’un numéro impressionnant avec Garou et les 22 candidats sur It Ain’t Over’Til it’s Over.

Qui est Yama Laurent, le choix du public lors de la finale de La Voix VI

27 ans

Ville: Montréal

Montréal Expériences: Yama Laurent a quitté Haïti pour aller étudier en médecine en République dominicaine. Elle a ensuite représenté Haïti au World Championship of Performing Arts de Los Angeles. Elle a gagné une bourse pour venir participer à plusieurs concours musicaux.

PARCOURS À LA VOIX