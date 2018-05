Vents violents: le bilan grimpe à trois morts en Ontario

MILTON, Ontario | Le décès d'une troisième personne en raison des vents violents qui ont balayé le sud-ouest de l'Ontario vendredi a été confirmé samedi.

Le décès d'un second travailleur de Miller Tree a été annoncé par l'entreprise sur son compte Twitter. «Les mots ne peuvent exprimer jusqu'à quel point nous sommes dévastés par les décès de deux de nos collègues», a exprimé l'entreprise en offrant ses pensées et condoléances aux familles et aux proches des deux travailleurs.

Le décès d'un premier travailleur est survenu lorsque les deux employés cherchaient à dégager des branches tombées sur des fils électriques du réseau de Milton Hydro en fin d'après-midi vendredi. Un arbre brisé par la force des vents est tombé sur les deux hommes de 28 et 18 ans. Le premier est mort sur le coup tandis que le second a été grièvement blessé.

«Leurs morts touchent plusieurs d'entre nous personnellement et nous partageons la peine des Miller et de leur famille de travail élargie. D'une façon, ne pas avoir d'électricité semble bien anodin, lorsqu'on songe que ces deux jeunes hommes ont perdu la vie au travail pour nous garder en sécurité et dans le confort», a confié la conseillère municipale Cindy Lunau au site de nouvelles locales «Inside Halton».

Un autre homme a aussi perdu la vie du côté d'Hamilton lorsqu'il s'est électrocuté en cherchant à déplacer des fils électriques tombés au sol.

Des rafales atteignant parfois jusqu'à 125 km/h ont balayé le sud de l’Ontario, vendredi, laissant des dizaines de milliers de foyers dans le noir et perturbant le trafic aérien.