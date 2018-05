TREMBLAY, Albert



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 avril 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Albert Tremblay, époux de dame Angéline Côté. Il demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h à 12h50.et de là au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses frères, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur: Thérèse (Émile Caron), Fernand (Jeannine Caouette) et Gilles; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Côté: Wilfrid (Solange Gagné), Roland, Maurice, Thérèse et Rolande (Jacques Létourneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association pulmonaire du Québec, 104-6070 rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc), H1N 9Z9. Par téléphone au 1(888) 768-6669 / site internet : www.pq.poumon.ca