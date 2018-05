9 choses à savoir sur Ruba Ghazal, celle qui désire remplacer Amir Khadir dans Mercier

La circonscription de Mercier aura un nouveau visage après les prochaines élections provinciales qui se tiendront à l’automne prochain.

Amir Khadir, député de ce comté depuis 10 ans pour Québec solidaire (QS), a annoncé qu’il se retirait de la vie politique, vendredi dernier.

Lundi matin, il faisait un point de presse pour dire qu’il soutenait la candidature de Ruba Ghazal en vue du prochain scrutin.

Mais qui est-elle?

Voici 9 choses à savoir sur celle qui espère remplacer Amir Khadir...

1- Elle est née à Beyrouth, au Liban, d’une famille de réfugiés palestiniens.

C’était le 6 décembre 1977.

2- Elle a déménagé au Québec quand elle avait 10 ans.

3- Elle travaille depuis 15 ans dans «l’implantation et le maintien de systèmes de gestion environnementale et de santé et sécurité au travail dans l’entreprise manufacturière».

Elle a œuvré pour des entreprises telles que Bombardier et Church & Dwight.

Photo AFP

4- Elle a fait un baccalauréat en administration des affaires aux HEC et une maîtrise en environnement à l’Université de Sherbrooke.

Photo courtoisie

5- Elle a pris part aux négociations qui ont mené à la fondation de Québec solidaire en 2006.

6- Elle s’est déjà portée candidate en 2007 et 2008 pour QS dans la circonscription Laurier-Dorion, à Montréal.

Elle a récolté respectivement 8 % et 13 % des votes. C’est Gerry Sklavounos qui l’a remporté lors des deux occasions.

7- On peut la voir dans La génération de 101, un documentaire de Claude Godbout.

Elle y raconte son parcours en tant qu’immigrante venue vivre au Québec.

8- En ce moment, elle occupe le poste de directrice santé, sécurité et environnement chez O-I.

Il s’agit d’une compagnie qui fabrique des contenants en verre.

9- Elle a déjà fait une vidéo promouvant le projet de souveraineté du Québec... en arabe!