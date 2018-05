À 17 ans, il dirige des transactions immobilières avec son téléphone

Frédéric Côté n’a pas froid aux yeux. Malgré son air juvénile, ce garçon de 17 ans de Laurier-Station accumule les transactions immobilières dans le but de devenir millionnaire, en épluchant notamment les petites annonces sur Kijiji, le soir, avant de se coucher.

Alors qu’il n’a pas l’âge de fréquenter les bars, Frédéric Côté possède trois terrains, une roulotte et un chalet. Le tout est évalué à 96 000 $ alors qu’il a payé ces acquisitions 11 000 $ en argent comptant. Sa première transaction, en 2016, a servi de levier pour la deuxième en 2017, et il est maintenant approuvé pour 3 millions $ de prêts auprès d’un prêteur privé.

Son aventure a débuté avec 3500 $ en poche et un prêt de 1500 $ de son père. L’objectif qu’il poursuit est d’atteindre le milliard d’actifs pour ses 30 ans.

Afin de se consacrer à sa nouvelle passion, l’immobilier, Frédéric a quitté l’école en quatrième secondaire. Il est allé chercher une attestation de spécialisation professionnelle en lancement d’entreprise. Il travaille 40 heures par semaine pour l’entreprise de son grand-père, Béton Laurier, et il passe toutes ses soirées jusqu’à minuit à ficeler ses offres et à essayer de dénicher les meilleures aubaines.

Pendant qu’il accorde une entrevue au Journal, Frédéric négocie sur son cellulaire sa prochaine transaction. Il travaille sur l’achat d’un centre commercial et d’un immeuble de 11 logements dans Chaudière-Appalaches.

« Dans ce cas bien précis, il s’agit d’une succession. Depuis huit mois, j’ai présenté 11 offres d’achat. J’évalue mes chances de réussite à 90 %. On travaille fort », dit-il.

« Lorsque je me présente à un rendez-vous, la première chose que je me fais demander est si mon père arrive bientôt. Quand je dis que je suis préapprouvé comme emprunteur, la discussion commence », a-t-il raconté.

« Mon père me dit “calme-toi”. Je leur parle de mes gros projets. Ils me disent “achète et après tu revendras”. »