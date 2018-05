À Québec pour l’amour du baseball

À peine débarqué à Québec pour le début du camp d’entraînement des Capitales, Josh Vitters se sent déjà dans son élément.

L’ancien troisième choix au total du repêchage de 2007 par les Cubs de Chicago n’a pas mis de temps à apprécier son nouvel environnement de vie : un bon vieux stade à l’ancienne, une équipe championne et des partisans avec lesquels il a hâte de jaser de balle « en français ». Qui dit mieux ?

« Les partisans peuvent s’attendre à un gars qui donne son 100 % et qui aura toujours le sourire au visage. Je veux aussi qu’ils sachent que je veux jaser avec eux, le plus possible en français, du moins ce qu’ils pourront en comprendre ! J’aime la culture jusqu’à maintenant et j’ai hâte d’en savoir plus », a lancé le troisième-but de 28 ans, s’amusant à lancer des « bonjours » et des « mercis » dans la langue de Molière.

C’est un début ! Pour le français, ça reste à voir, mais pour le sourire, ça oui ! Très en verve et d’humeur rayonnante, celui qui a disputé 36 matchs en 2012 avec les Cubs n’est pas arrivé au Stade Canac à reculons après avoir quitté sa Californie.

« J’aime jouer au baseball et j’aime voyager. J’ai même joué en République dominicaine et au Mexique. J’apprécie de me retrouver dans de nouveaux endroits et apprendre à connaître les partisans, dans de nouveaux stades.

« C’est une franchise de qualité, la meilleure de la ligue. Nous sommes l’équipe à battre. C’est le genre d’organisation pour laquelle je veux jouer parce qu’elle donne son 100 % chaque année. Je sens que nous allons dominer la ligue cette année. C’est en tout cas ce à quoi nous allons consacrer nos énergies », a-t-il souligné.

Toujours la flamme

Pour un troisième choix, Vitters n’a pas connu la carrière escomptée. Durant sa trop brève saucette dans le baseball majeur, il a montré une maigre moyenne au bâton de ,121. Il a toutefois connu de très bons moments au niveau AAA, mais il a malheureusement collectionné les blessures. Fracture de la main gauche, orteil cassé, divers malaises aux jambes et spasmes au dos ont contribué à freiner son élan.

Après la saison 2014, les Cubs l’ont libéré. En février 2015, les Rockies du Colorado ont fait le pari de le relancer, mais arrivaient à la même conclusion un mois plus tard.

« Je pensais définitivement que ma carrière prendrait fin. J’ai décidé que j’aimais trop mon sport et que j’allais continuer de jouer aussi longtemps que possible », raconte-t-il aujourd’hui.

« Je me suis mis à l’entraînement en gymnase et à travailler mes jambes et mon dos pour reprendre la forme. Si ce n’était pas de cette routine, j’aurais probablement tout arrêté parce que mon corps tombait en morceaux. Maintenant, je me sens à ma place et en forme », a ajouté celui qui estime que son salut vers une dernière chance dans le baseball affilié viendra « en aidant l’équipe, ici, à gagner ».

Beaucoup de respect

Vitters, qui avait paraphé à 17 ans son contrat avec les Cubs lui valant une prime d’engagement de 3,2 millions, a écoulé les deux dernières saisons dans la Ligue Atlantic à Bridgeport et dans l’Association américaine à Sioux City.

La moyenne au bâton (,226 et ,185) a laissé à désirer, mais ce passage lui a permis de gagner beaucoup d’admiration pour les joueurs évoluant dans le baseball indépendant... et pour la nouvelle surface synthétique du Stade Canac !

« Ça assure qu’il n’y aura pas de mauvais bonds. C’est définitivement une amélioration par rapport à mes deux dernières années quand j’ai reçu ma part de balles dans la poitrine et le visage. La plupart des avant-champs à ce niveau font peur. Il faut respecter les joueurs qui évoluent du baseball indépendant parce que ça devient dangereux ! Dans le baseball indépendant en général, nous ne sommes pas là pour l’argent, mais pour l’amour du baseball. »