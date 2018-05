Becker pourrait revenir

Pompier par excellence des Capitales la saison dernière en vertu de ses 24 sauvetages, Nolan Becker est de nouveau libre comme l’air, ce qui pourrait potentiellement poser un heureux problème chez les Capitales.

L’été dernier, Becker avait dominé la compétition dans la Ligue Can-Am avec une moyenne de points mérités de 1,14 et 45 retraits au bâton en 39 manches et un tiers.

Bon départ

Si bien qu’en novembre, les Royals de Kansas City l’ont invité à rejoindre l’organisation. Becker a accordé quatre points mérités en 13 manches et un tiers à Wilmington, dans le A fort, avant d’être libéré dans les derniers jours.

« Il faut que je planifie en fonction qu’on pourrait peut-être le revoir », a indiqué le gérant Patrick Scalabrini au terme du premier entraînement des siens, lundi.

« C’est une disgrâce qu’un gars comme lui n’ait pas de boulot dans le baseball affilié et c’est possible qu’il reçoive d’autres offres. Dans un sens, j’espère ne pas le revoir ici parce qu’il mérite sa chance. S’il n’a pas d’autres opportunités, son contrat nous appartient, mais, en ce moment, je n’ai pas d’espace sous la masse salariale. Il faudra évaluer si la situation se présente. »

Sinon, le patron s’est dit satisfait de ce retour des troupes sur le terrain, par une splendide journée. « Quand il fait beau, c’est déjà un gros plus. Je ne me souviens pas qu’on ait pu commencer nos entraînements au stade, au soleil. J’ai aimé ce que j’ai vu des joueurs, même s’il y avait un peu de rouille. J’ai appris qu’à chaque camp, il faut se calmer le pompon et ne pas s’en faire trop », a-t-il commenté.

Des absents

Les seuls absents de son alignement régulier étaient comme prévu le receveur Max Tissenbaum (retour au début de juin), ainsi que le Taïwanais Shao-Pin Ho et les Cubains Lazaro Blanco et Yordan Manduley.

L’équipe discute actuellement avec l’ambassade et espère que tout soit en règle pour les visas de travail afin de les amener de La Havane à Québec, jeudi.

« Ce n’est pas un dossier qui m’inquiète. On les connaît bien tous les deux », a fait valoir Scalabrini.

Quant à Isaac Ballou, qui s’est volatilisé pour des raisons toujours inconnues, Scalabrini préfère évaluer les effectifs qu’il a sous la main avant de faire des démarches externes pour le remplacer.

« On a quelques joueurs que je veux voir un peu plus », en citant notamment Stephen Gaylor, un ancien de l’organisation des Braves d’Atlanta qui a disputé 15 rencontres au niveau AAA.