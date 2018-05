Céline Dion me fait mourir de rire

On peut dire bien des choses de Céline Dion. Qu’elle est trop émotive, qu’elle pleure trop facilement, qu’elle en fait parfois trop dans ses chansons, qu’elle en fait parfois trop dans ses entrevues, ou encore qu’elle essaye trop d’être originale avec ses vêtements ou ses vidéos de mode pour Vogue.

Mais il y a une chose qu’on ne pourra jamais dire de la star de Charlemagne : qu’elle manque de sens de l’humour.

Elle m’a carrément fait crouler de rire avec son clip audacieux pour la chanson Ashes, du film Deadpool 2. En tout cas, voilà une artiste qui ne se prend pas trop au sérieux...

Pour que tu ries encore

Le clip pour la chanson Ashes a été visionné plus de 11 millions de fois au moment où j’écris ce texte. Il a été filmé sur la scène du Colosseum de Caesars Palace, à Las Vegas.

Céline Dion chante magnifiquement cette magnifique ballade, drapée dans une magnifique robe bleue. On pense qu’on va avoir droit à un clip standard, avec émotions, frissons, et montée dramatique comme dans les autres vidéos de la diva. Mais apparaît sur scène le superhéros Deadpool... en talons hauts qui danse autour de Céline. (Mon Dieu que j’aimerais voir les bloopers de ce tournage-là !)

À la fin de la chanson, Deadpool est dans la salle et félicite Céline. « Mais il va falloir qu’on le refasse, c’est trop bon. On fait Deadpool 2, pas Titanic. Tu as fait une performance de 11 sur 10, il nous faudrait un cinq, cinq et demi maximum. »

Et c’est là que Céline est hilarante, car elle répond : « Écoute, ce truc (dit-elle en pointant sa gorge) ne fournit que des 11. Alors, casse-toi, Spiderman ».

La tête que fait Céline Dion quand elle envoie promener Deadpool, en lui jetant à la face le nom d’un autre superhéros ! Ça vaut un million de dollars !

Je n’ai pas été surprise du tout quand j’ai lu les propos élogieux du réalisateur (du film et du clip) David Leitch.

« Céline est vraiment une bonne joueuse, elle a de super bonnes idées et un sens du timing comique incroyable », a-t-il déclaré à Entertainment Weekly.

Juste pour rire

Mais il n’y a pas que dans ce clip que Céline m’a fait rire. Quand est venu le temps de l’annoncer sur Twitter, elle a fait un jeu de mots pas piqué des vers.

À propos de Ashes et du film Deadpool, elle (ou quelqu’un de son équipe) a écrit : « You’ll be laughing your “ashes” off! », un jeu de mots sur la ressemblance entre « asses » (culs) et « ashes » (cendres).

Je ne sais pas si Céline aurait fait, ou autorisé, ce genre de blagues un peu coquines du vivant de René Angélil.

Mais je sens chez la Céline 2018 une sorte de liberté de parole, une autodérision, un « lâcher-prise » qui me font vraiment craquer.

Il paraît qu’elle était déjà fan de Deadpool grâce à l’influence de René-Charles. Je ne sais pas si c’est son fils qui l’encourage ainsi à être aussi délurée, mais le résultat est vraiment réussi.

Maintenant, Céline, à l’avenir, on veut voir plus souvent votre côté givré !