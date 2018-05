C'est confirmé, l'Université Laval accueillera la Coupe Vanier en 2018 et 2019

U SPORTS a annoncé lundi que la Coupe Vanier se déroulera à l’Université Laval en 2018 et 2019.

En février dernier, la chaîne TVA Sports avait indiqué que la finale canadienne du football universitaire allait avoir lieu au stade du Rouge et Or. Ainsi, la Vieille Capitale accueillera cet événement pour la première fois depuis 2015. L’institution concernée avait d’ailleurs signifié son intérêt à cet égard l’automne passé.

Cette année, le match se tiendra le samedi 24 novembre.

«C’est un grand honneur pour l’Université Laval de pouvoir accueillir à nouveau le prestigieux match de la Coupe Vanier pour les deux prochaines années, a affirmé dans un communiqué la directrice du Service des activités sportives du Rouge et Or, Julie Dionne. Les quatre éditions précédentes tenues ici ont été de francs succès et ont permis à l’Université de rayonner à l’échelle nationale. Toute l’équipe du Service des activités sportives est déjà à l’œuvre afin de s’assurer que les étudiants-athlètes, les entraîneurs, les amateurs et les partenaires profitent d’une expérience extraordinaire lors de leur passage à Québec.»

Le Rouge et Or compte neuf titres nationaux, mais s’est incliné 39-17 devant les Mustangs de Western lors de la plus récente Coupe Vanier.