Childish Gambino s’attaque à la brutalité policière et la prolifération des armes à feux dans un nouveau vidéoclip percutant

Le rappeur et acteur Donald Glover, connu aussi sous le nom de Childish Gambino, en a assez de la brutalité qui se répand aux États-Unis.

Dans la vidéo pour This is America paru dimanche dernier, l’homme de 34 ans mélange danse et violence excessive dans un tourbillon d’émotions pour exprimer sa frustration.

Pendant un instant, on peut voir Glover danser sur un rythme enjoué. Quelques secondes plus tard, on le voit descendre plusieurs personnes à l’aide d’un AK-47.

Dans la vidéo, on peut voir plusieurs références à des événements ayant pris beaucoup de place dans l’actualité, dont la brutalité policière, les fusillades, la montée de l’extrémisme de droite ainsi que le mouvement Black lives matter.

En un peu plus de 24 heures, la vidéo réalisée par Hiro Murai a été visionnée plus de 17 millions de fois et se retrouve au numéro un sur Youtube.

Nous ne savons toujours pas quand paraîtra le prochain album de Childish Gambino, mais si nous nous fions à cet extrait, il risque d’être plus engagé que le précédent.