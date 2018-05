Tournoi de Madrid: Milos Raonic prend rendez-vous avec Grigor Dimitrov

Le Canadien Milos Raonic a remporté son match de premier tour au tournoi de Madrid, lundi, disposant de l’Argentin Nicolas Kicker en deux manches de 6-3 et 6-2.

Du même coup, le 24e joueur au monde a confirmé son duel face au Bulgare Grigor Dimitrov, détenteur du quatrième rang de l’ATP ayant obtenu un laissez-passer donnant accès au deuxième tour. Par ailleurs, le vainqueur de ce choc pourrait ensuite en découdre avec l’Ontarien Denis Shapovalov à l’étape suivante, en autant que celui-ci écarte le Français Benoit Paire de son chemin.

Sur la terre battue madrilène, Raonic n’a pas lésiné contre le Sud-Américain issu des qualifications. Il a eu besoin de 74 minutes pour triompher, claquant 17 as. Il a réalisé trois bris en 11 occasions et a sauvé la seule balle de bris à laquelle il a fait face. Le représentant de l’unifolié a dominé 72-53 pour le total de points gagnés.

Baisse pour Milos Raonic

Le Canadien Milos Raonic a glissé de quatre échelons au classement de l'ATP, nouvellement publié lundi, et pointe désormais au 24e rang mondial.

Raonic n'était pas en action la semaine dernière. Son dernier tournoi remonte au Masters de Monte-Carlo, où il avait abandonné avant son match de troisième tour face au Croate Marin Cilic.

Le jeune Canadien Denis Shapovalov est 43e, en baisse d'un rang, et son compatriote Vasek Pospisil est 88e, en baisse de cinq échelons. Le Québécois de 17 ans Félix Auger-Aliassime est 189e.

Pour sa part, le Bulgare Grigor Dimitrov a gagné une place et se retrouve quatrième, devant le Croate Marin Cilic. L’Espagnol Rafael Nadal domine toujours, tandis que le Suisse Roger Federer et l’Allemand Alexander Zverev sont respectivement deuxième et troisième.

Bouchard perd un rang

Chez les femmes, la Québécoise Eugenie Bouchard a glissé d'un échelon et se retrouve au 118e rang du classement de la WTA. Sa compatriote Françoise Abanda est 128e, en baisse de trois positions.

La Roumaine Simona Halep reste en tête, le top 5 étant complété par la Danoise Caroline Wozniacki, l’Espagnole Garbine Muguruza, l’Ukrainienne Elina Svitolina et la Lettone Jelena Ostapenko.