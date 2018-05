Comment aider ma sœur?

J’étais très proche de ma jeune soeur auprès de qui j’avais joué le rôle de protecteur lors d’une mauvaise passe à l’adolescence. Puis j’ai dû quitter la région de Montréal pour le Grand Nord où j’ai travaillé plusieurs années dans le secteur minier. Pendant un moment nous avons communiqué ensemble de façon régulière. Puis elle est disparue sans laisser d’adresse.

À mon retour à Montréal, j’ai retrouvé sa trace grâce à une de ses amies et on s’est donné rendez-vous dans un restaurant du centre ville. Elle a semblé très heureuse de me revoir tout en se montrant très réservée dans ses réponses à mes questions sur sa situation actuelle. Elle m’a raconté s’être mariée à un homme qui, depuis environ trois ans, travaille à partir de la maison. De ce que j’en ai déduit, il la contrôle étroitement sur ses allées et venues. Elle a même osé m’avouer qu’elle ne lui avait rien dit au sujet de notre rencontre.

Je me suis alors permis de lui demander si elle lui avait déjà parlé de moi, dernier membre de sa famille, depuis la mort de nos parents. Elle m’a dit que non, et que c’était préférable qu’il ne connaisse pas mon existence. « Pourquoi » ai-je demandé? Elle a alors bafouillé quelques excuses auxquelles je n’ai rien compris. Puis elle a conclu en me disant que c’était préférable qu’on continue de se voir de temps en temps en cachette de son mari.

J’aimerais comprendre. Est-ce qu’elle craindrait que je découvre que son mari est un batteur de femmes et que je lui donne une bonne raclée? Est-ce qu’elle aurait recommencé à jouer dans le monde de la drogue et que son prétendu mari serait aussi son dealer? Toutes ces questions me tourmentent au point de me réveiller dans mon sommeil alors que j’imagine son corps mutilé dans le fond d’une ruelle et qu’il est trop tard pour la sauver. J’ai réussi à contacter certaines de ses anciennes amies qui sont aussi sans nouvelles d’elle depuis longtemps. Aidez-moi à trouver quoi faire pour renouer avec elle avant que le pire ne se produise.

Grand frère qui aime sa petite sœur

L’important dans les circonstances et avec ce type de personne, c’est de garder le contact, mais en ne tentant aucune intrusion dans son intimité pour ne pas l’effrayer. Voyez-la à sa demande, et ne faites rien d’autre que de l’accueillir dans sa parole. Ne tentez surtout pas de la questionner sur sa vie. Recevez ce qu’elle vous dira avec empathie et relancez-là quand elle vous ouvrira une porte en vous servant de ses propres paroles. Cette méthode s’appelle de l’écoute active et a pour but de tisser un lien de confiance qui finira peut-être par l’inciter, avec le temps, à vous ouvrir son cœur.