Concernant l’aide de dernier recours

Tu m’as fait sursauter par ta réponse à la lettre d’Henriette Yergeau. Comment peut-tu affirmer que le gouvernement aurait dû augmenter dans une égale mesure l’aide aux prestataires d’aide sociale sans contrainte à l’emploi au même niveau qu’elle le fait présentement pour ceux qui ont des contraintes. Cela, quand on sait tous que les personnes avec contraintes à l’emploi sont obligés de cesser de travailler à cause de douleurs physiques, alors que les autres font le choix de ne plus travailler, point à la ligne.

J’ai travaillé pendant 32 ans avant de devoir arrêter à cause de mon arthrose qui me handicapait lourdement. Pourquoi ceux qui choisissent de ne plus travailler devrait-il avoir des augmentations équivalentes à celles de gens forcés d’arrêter? Ils ne les méritent pas.

Francine S.

Il existe certains fraudeurs de l’aide sociale, j’en conviens. Mais la majorité ne travaille plus, faute d’emploi. Je maintiens mon opinion à savoir qu’on ne devrait jamais faire de catégorisation de la pauvreté et que tous mériteraient de mieux vivre, qu’on soit avec ou sans contrainte à l’emploi.