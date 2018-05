Cuisine de rue: nouveaux sites et permis sur rue cet été

Cet été, la Ville de Québec permettra la cuisine de rue sur certaines artères, délivrera trois permis pour vélos-cuisine et ajoutera des lieux à son projet-pilote.



La Municipalité a annoncé plusieurs changements à son projet-pilote pour 2018. Elle a procédé à cette annonce par la diffusion d’un simple communiqué.



On apprend que les camions-cuisine seront dorénavant permis sur la rue à trois endroits, soit sur la rue de la Gare-du-Palais en face du palais de justice et à la place Jean-Pelletier et sur la rue Saint-Dominique face au parc John-Munn.



La Ville a voulu «trouver un terrain d’entente permettant de conserver l’équité avec les restaurateurs ayant pignon sur rue, tout en offrant également des sites en milieu urbain aux propriétaires de camions-restaurants», selon la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard.



Aussi, les restaurateurs pourront se pointer sans permis dans des lieux privés comme les secteurs industriels ou les zones autorisant des activités récréatives comme l’Aquarium du Québec ou le parc de la Chute-Montmorency.

À la fin de l’été dernier, le nombre de sites de cuisine de rue était passé d’une douzaine à seulement cinq. Seuls le domaine de Maizerets, le parc Victoria, la plage Jacques-Cartier, la base de plein air de Sainte-Foy et le secteur de l’étang de la Côte offraient le service.



Les propriétaires de camions semblent avoir obtenu gain de cause sur la flexibilité. «Ils auront plus de latitude pour leur présence sur les sites et la Ville ne déterminera plus d’horaires à l’avance», a indiqué Mme Savard. Ils auront plus de latitude aussi pour être présents lors d’événements. Tous les types de cuisine de rue y seront bienvenus, mais leur présence demeure interdite dans les secteurs où le nombre de restaurants est contingenté.



La Ville délivrera également trois permis de vélo-cuisine qui seront présents principalement près des places éphémères.



Voici les endroits où les camions-restaurants seront présents cet été:



Arrondissement de La Cité-Limoilou

Domaine de Maizerets (Arboretum), 1395, avenue D’Estimauville

Domaine de Maizerets (secteur historique), 2000, boulevard Montmorency

Parc Dollard-des-Ormeaux, 380, rue de Verdun

Emprise de la rue de la Gare-du-Palais (site face au Palais de justice)

Emprise de la rue Saint-Dominique (site face au parc John-Munn)

Emprise de la rue de la Gare-du-Palais (site à la place Jean-Pelletier)

Arrondissement de Beauport

Secteur de l’étang de la Côte, boulevard Sainte-Anne

Parc Étienne-Parent, 3400, rue Marie-Louise-Marmette



Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge