Départ de Julie Boulet: le député libéral Pierre Giguère lève la main

Le député libéral Pierre Giguère souhaite représenter la circonscription de Laviolette-Saint-Maurice, laissée vacante par le départ annoncé de la ministre Julie Boulet.

«La passion est toujours là et si le besoin est, je suis présent, je lève la main», a-t-il confié à notre Bureau parlementaire lundi matin.

La candidature de Pierre Giguère avait été écartée en début d’année par le premier ministre Philippe Couillard, qui lui avait préféré Julie Boulet pour représenter le nouveau comté fusionné de la Mauricie.

Qu’à cela ne tienne, l’agriculteur assure que son organisation est prête pour la prochaine campagne électorale. Il dit avoir un écho favorable du Parti libéral pour remplacer Mme Boulet.

«On va voir la suite, c’est au chef à décider, mais nous on est prêt, nos membres sont prêts», insiste-t-il.

Provenant d’une «famille libérale jusqu’au bout des orteils», Pierre Giguère a flirté avec la Coalition avenir Québec en 2012, avant de revenir au bercail en 2014. Il dit ne pas craindre l’engouement pour les troupes de François Legault, qui trônent en tête des sondages.

«Reculez quatre ans en arrière. Quand je me suis présenté, ça faisait 20 ans qu’il n’y avait pas eu de député libéral dans Saint-Maurice et regardez le bilan que j’ai dans le comté pis vous allez comprendre que je n’ai pas à avoir peur ou avoir honte, on a un super de beau bilan».

La ministre du Tourisme et ministre responsable Julie Boulet a annoncé lundi qu’elle ne sollicitera pas un nouveau mandat aux prochaines élections, prévues cet automne.