Des Queues de Castor seront offertes gratuitement le mois prochain à travers le Canada

Les amateurs de Queues de Castor seront beaucoup trop excités en apprenant que leur pâtisserie préférée aura droit à sa Journée nationale!

Oui, oui, on ne blague même pas! Le 1er juin prochain sera la toute première Journée nationale de la pâtisserie Queues de Castor et pour l’occasion, l’entreprise a décidé de célébrer le tout en offrant des pâtisseries à saveur classique « sucre et cannelle » gratuitement.

Les célébrations auront lieu entre 14 h et 16 h dans quelques boutiques au Québec. Queues de Castor ne dévoile pas les lieux exacts, mais notre p’tit doigt nous dit que la boutique dans le Vieux-Montréal fera partie des endroits chanceux!

Cette Journée nationale a été créée pour souligner les 40 ans de l’entreprise canadienne qui a maintenant des boutiques à travers la planète.

