«Et si sondeurs, militants et médias arrêtaient de dire que l’élection au Québec est terminée avant qu’elle ne soit lancée?»

Petite leçon à l’intention des militants, politiciens, analystes et autres staffers politiques qui aiment élaborer toutes sortes de théories à partir de sondages et de projections d’agrégateurs à 150 jours des élections...

Comme tous les lundis, j’ai reçu aujourd’hui l’infolettre de la firme Abacus Data à propos de leurs enquêtes d’opinion en lien avec l’élection provinciale en Ontario. Une infolettre spécifiquement préparée pour l’élection en cours, bien faite, qui contient de l’information diversifiée, détaillée.

J’ajoute cette information à d’autres sources que je consulte afin de mieux comprendre ce qui se passe chez nos voisins en cette période électorale. Comme ceux-ci iront aux urnes juste avant nous, dans un contexte où une majorité claire de citoyens cherche à se défaire d’un long règne libéral de plus de 15 ans, il y a là de quoi intéresser les mordus de politique chez nous non!

Ce soir se tiendra d’ailleurs le premier débat des chefs en Ontario, organisé par le réseau privé de télévision CityNews. Les chefs des trois grandes formations politiques (Conservateurs, Libéraux, NPD) y participeront.

Et l’enjeu sera important. Beaucoup plus qu’on ne l’imaginait il n’y a que quelques semaines de cela. Et voici pourquoi.

Fin mars, dans un texte coup de poing qui a beaucoup fait jaser en Ontario, l’un des journalistes politiques les plus en vue dans cette province a dénoncé avec véhémence le traitement de l’information que faisaient plusieurs médias à la suite des sondages qui donnaient les Conservateurs gagnants bien avant que la campagne électorale ne soit lancée.

« Est-ce que les sondeurs et les médias pourraient arrêter de dire que l’élection en Ontario est terminée avant même qu’elle ne soit lancée? »

Voilà le titre du texte de Paikin (et ce qui a inspiré l'emprunt de ce titre pour la présente entrée de blogue). Ce dernier, de façon pertinente et très judicieuse, rappelait l’importance de la campagne électorale comme facteur déterminant des élections. L’histoire des scrutins récents au Canada (incluant le Québec) lui donne raison. Les sondages menés des semaines avant le déclenchement des élections n’étant d’aucun secours pour prévoir l’issue du scrutin.

À peine de quoi faire vendre de la copie, braquer les projecteurs sur les « analystes » et attirer des clics pour les agrégateurs de sondages.

Et voilà que le premier débat électoral sera tenu en Ontario alors que la position de meneur du Parti conservateur s’est fortement fragilisée. Tout à coup, les manchettes que dénonçait le journaliste Paikin voulant que l’avance des Conservateurs fût insurmontable il y a quelques semaines ne veulent absolument plus rien dire.

OnPulse, Abacus Data, 7 mai 2018.

Volonté de changement, volatilité du vote

Comme lors de scrutins récents au fédéral et au provincial, il est ardu de prévoir l’issue du prochain scrutin en Ontario. Voilà ce qui ressort de la plus récente analyse que j’ai reçu de la firme Abacus Data cet après-midi.

Alors que le thème du « changement » demeure important – plus de 60% des gens sondés veulent un changement de gouvernement – rien n’est joué en ce qui a trait à qui sera le parti dépositaire de ce vote de protestation.

OnPulse, Abacus Data, 7 mai 2018.

On remarque d’ailleurs que le Parti conservateur, qui avait jusqu’ici la faveur de ce segment de l’électorat dans les sondages, est désormais miné par l’exposition médiatique plus constante de son chef, Doug Ford.

En contrepartie, ce que le Parti conservateur perd, le NPD de Andrea Horwath semble le récupérer selon le dernier coup de sonde du sondeur Abacus. On notera avec intérêt qu’ils étaient nombreux les « analystes » à avoir enterré le NPD depuis des semaines, ils s’étaient aussi attaqué au leadership de la cheffe...

Ça me rappelle quelque chose. Mais bon.

Ce que l’on remarque au cours des derniers scrutins tant au fédéral qu’au provincial c’est que la proportion des gens qui demeurent indécis jusque dans les dernières semaines de campagne augmente – près de 40% des Québécois se sont décidés dans la dernière semaine du scrutin fédéral en 2015 selon les sondages de sortie des urnes (exit polls).

Aussi, la proportion de ceux qui seraient « influencés » par les sondages est beaucoup moins importante, et différente, que la croyance populaire. On lira d’ailleurs avec intérêt ce texte auquel a participé l’experte Claire Durand :

« L’hypothèse voulant que les sondages soient utiles aux « personnes paresseuses » et peu intéressées par la campagne est bien ancrée dans l’opinion publique comme dans le discours politique et médiatique, et s’y maintient depuis très longtemps. Or nos résultats indiquent le contraire, confirmant ceux d’autres chercheurs avant nous. Ils montrent, du moins pour ce qui est du Québec, que les personnes qui disent avoir lu les résultats des sondages ou en avoir entendu parler sont des personnes plus instruites et plus intéressées que la moyenne par la campagne électorale. »

Par conséquent, attendons avant de couronner la CAQ de François Legault. Il serait aussi beaucoup plus prudent de ne pas annoncer trop vite la mort du Parti québécois, n’en déplaise à certains militants péquistes spécialistes en la matière. Aussi, on l’a vu en 2012, soyons prudents avant d’annoncer l’hécatombe au Parti libéral, dont l’électorat est particulièrement surprenant.

Mais surtout, dans la petite bulle politique de Québec, ceux qui s’émeuvent à la vue des tableaux de Qc125 (en bien ou en mal) à cinq mois des élections devraient se calmer le pompon. Ces projections-là seront désuètes dans quelques semaines...