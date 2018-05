Ginette Reno admirative

Après le bel hommage qu’elle a reçu en ouverture de l’émission, Ginette Reno semblait très admirative en regardant les candidats. « Chacun est unique, a-t-elle dit. Je les ferais gagner tous les quatre ».

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Après les quatre prestations des candidats, c’est le français Christophe Maé qui est venu distribuer sa bonne humeur avec Il est où le bonheur en compagnie des candidats finalistes. « C’est un métier très difficile, mais la carrière des artistes se fait à travers les chansons. Il faut prendre le temps de trouver son univers, écrire et peaufiner ses textes, et raconter véritablement ce qu’on a dans les tripes pour arriver à être remplie de conviction quand on se présente devant les gens .»

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Autres réactions

Hubert Lenoir avoue avoir été un peu surpris par l’invitation de La Voix, mais il était bien heureux du numéro qu’il a pu offrir.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Je pense qu’il est temps que la musique pop et la musique alternative fassent davantage de ponts ensemble. Le message que je veux dire, c’est qu’aujourd’hui, tu n’as pas besoin de gros budget pour faire de l’art. Juste avec un ordinateur, un cerveau et un peu de bonne volonté, tu peux maintenant tout faire, où que tu sois .»

Un an après sa victoire, Ludovick Bourgeois était de retour sur la scène qui lui a permis de prendre son envol. « Ça m’a fait du bien de me remémorer les beaux moments que j’ai vécu ici, mais il s’est passé beaucoup de choses dans les douze derniers mois. C’est encore plus le fun d’être dans le siège de l’invité à La Voix ».

Cœur de pirate est venue à plusieurs reprises dans l’émission au fil des ans et elle ressent toujours le même sentiment.

« Je trouve qu’ils ont beaucoup de talent pour leur âge. Ils commencent leur carrière et je les trouve tellement courageux d’avoir l’audace de se présenter dans ce genre de concours. Je trouve que c’est une bonne école pour eux, pour se présenter sur scène, mais aussi pour apprendre à parler avec les médias ».