Il y aura un croisement Fortnite et Avengers: Infinity War

Quand il y a un truc très populaire auprès des jeunes, on est souvent envahi par le phénomène. Dans mon temps, c’était les Backstreet Boys. En 2016, c’était Pokémon Go.

Cette année, c’est Fortnite et Avengers.

Comment maximiser l’impact de deux marques? Avec un «cross-over» ! Eh oui, il y aura un «cross-over» entre Fortnite et Avengers: Infinity War.

Dès demain, Thanos fera un caméo spécial dans Fortnite. Il y aura 100 gamers en mode «battle royale» , mais avec l’ajout du Infinity Gauntlet au jeu. La personne qui trouvera l’Infinity Gauntlet se transformera en Thanos, et ça risque de se gâter! En tout cas, on pense. On ne sait pas exactement ce que Thanos pourra faire dans le jeu.

Est-ce que Post-Malone va jouer avec Cardi B? T’sais, question de tout prendre ce qui est trendy en ce moment et le mettre dans la même recette.

En tout cas, c’est la première fois que Fortnite propose du contenu de marque dans son gameplay. Il sera très intéressant de voir l’impact de cette stratégie!