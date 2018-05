Impact: une victoire qui a fait du bien

Après un mois d’avril catastrophique, l’Impact de Montréal a bien amorcé son mois de mai avec un gain de 4-2 face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre, samedi.

L’Impact est présentement au septième rang du classement de l’Association de l’Est en raison d’un dossier de 3-6-0 bon pour neuf points et malgré 23 buts accordés en neuf rencontres.

Anthony Jackson-Hamel et Raheem Edwards avaient reçu le pot de la part de leur entraîneur-chef, Rémi Garde, au cours de la semaine dernière, qui leur reprochait leur faible intensité à l’entraînement. Samedi, face au Revolution, les deux joueurs ont offert les fleurs au pilote du Bleu-Blanc-Noir.

«Moi et Raheem, juste avant le coup de sifflet pour commencer le match, on s’est regardé on et on s’est dit qu’on allait leur prouver qu’ils n’ont pas raison, a souligné Jackson-Hamel lors de l'émission Destination Coupe Stanley AM sur les ondes de la chaîne TVA Sports, lundi. On s’est donné et ç’a paru sur le terrain.»

«Il fallait juste avoir le temps de jeu. J’ai joué 168 minutes et j’ai deux buts. C’était simplement le fait d’obtenir une opportunité et de mettre le ballon dans le filet.»

Trop grosse histoire?

D’ailleurs, selon Jackson-Hamel, cette histoire a pris des proportions un peu trop grandes.

«Je pense que les médias ont fait une grosse histoire. Mais c’est leur travail, a continué le Québécois. Dans l’équipe, c’était de rester soudé et de ne pas nous laisser nous affecter, juste de travailler plus fort.

«Après les quatre matchs, je pense qu’il voulait apporter des changements, c’était sa manière de piquer les joueurs qu’il savait qui allaient jouer, je pense. Je sais que quand j’ai su que j’allais jouer le match, dans ma tête, c’était "focus" à 100 % et j’allais tout donner.»

Tout cela a d’ailleurs porté ombrage à la superbe performance d’Ignacio Piatti, auteur d’un but et trois mentions d’aide face au Revolution.

«"Nacho" est un joueur exceptionnel, un des meilleurs de la ligue et il le montre match après match après ses passes et ses buts», a dit Jackson-Hamel.

Le prochain match de l'Impact aura lieu mercredi à Chicago contre le Fire.