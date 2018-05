Jason Day gagne des places

Le vainqueur du Championnat Wells Fargo du circuit de la PGA en fin de semaine, l’Australien Jason Day, est passé du 14e au septième rang du classement mondial du golf masculin mis à jour lundi.

Day est devancé par les Américains Dustin Johnson et Justin Thomas, respectivement premier et deuxième, ainsi que l’Espagnol Jon Rahm, le Texan Jordan Spieth, l’Anglais Justin Rose et le Californien Rickie Fowler. L’ancien numéro 1 au monde Tiger Woods a gagné un rang et est 92e.

Chez les Canadiens, Adam Hadwin a grimpé de deux crans et se retrouve 44e. Graham DeLaet est de son côté 148e après avoir perdu trois places.

LeBlanc et Tanguay reculent

Chez les dames, les Québécoises Maude-Aimée LeBlanc et Anne-Catherine Tanguay ont chuté au classement. LeBlanc, qui s’est retirée de la Classique Volunteers of America après une ronde ce week-end, est passée du 293e au 298e rang.

Tanguay, qui a fini 99e au même tournoi, a perdu huit places pour atterrir au 445e échelon mondial.

Brooke M. Henderson est toujours la Canadienne la mieux classée avec sa 16e position.

Le top 3, occupé dans l’ordre par la Sud-Coréenne Inbee Park, la Chinoise Shanshan Feng et l’Américaine Lexi Thompson, est demeuré le même.