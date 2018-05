La carrière de la ministre Julie Boulet en 7 moments

La ministre du Tourisme Julie Boulet a annoncé, lundi matin, qu’elle ne se représentera pas lors des prochaines élections provinciales.

Celle qui est également la ministre responsable de la région de la Mauricie aura été députée à l’Assemblée nationale pendant 17 ans.

Voici donc 7 moments qui ont marqué sa carrière politique...

1- Son élection dans la circonscription de Laviolette

Julie Boulet a été élue, sous la bannière du Parti libéral du Québec, avec 61 % des votes lors des élections partielles d’octobre 2001.

Photo Agence QMI

2- Ses cinq réélections

Les citoyens lui ont redonné les rênes de la circosncription de Laviolette en 2003, 2007, 2008, 2012 et 2014.

Photo Stevens LeBlanc

3- Son passage devant la commission Charbonneau

Elle avait affirmé qu’elle n’était pas au courant que les ministres libéraux, sous Jean Charest, devaient récolter 100 000 $ en dons chaque année. Un dur moment pour la députée... qui avait alors pris une semaine de congé.

«Les gens ne comprennent pas à quel point c’est éprouvant la commission Charbonneau pour quiconque s’y rend. Je me suis accordé quelques jours de repos pour prendre du recul», avait-elle confié au Journal.

CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

4- Son doigt d’honneur en Chambre

Elle avait d’ailleurs dû s’excuser au député de Verchères, Stéphane Bergeron. Ce dernier avait parlé du passage de Boulet devant la Commission Charbonneau et elle avait levé son majeur pour cette raison.

«La question, elle était tendancieuse, vicieuse et blessante, alors, spontanément, j’ai fait ce geste-là que je regrette, alors je m’excuse auprès du député de Verchères», avait-elle affirmé en 2014.

Photo JEAN-FRANCOIS DESGAGNES

5- Sa démission en 2003

Julie Boulet avait remis sa démission à Jean Charest à la fin du mois de mai 2003. Elle faisait l’objet de nombreuses critiques puisqu’elle avait accepté des cadeaux de la compagnie pharmaceutique Apotex.

Elle était demeurée députée à l’Assemblée nationale tout de même. Pendant cette période, elle était membre du Bureau de l’Assemblée nationale. Elle avait repris du service pour le PLQ en septembre 2003.

6- À la tête de trois ministères

Mme Boulet a été ministre des Transports (2007 à 2010), de l’Emploi et de la Solidarité sociale (2010 à 2012) et du Tourisme (depuis le 26 janvier 2016).

Avant 2007, elle avait occupé le poste de ministre déléguée à la Santé et aux Transports.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

7- Un nouveau toit pour le Stade olympique

Julie Boulet est responsable du dossier pour que le Stade olympique ait un nouveau toit. Selon l’annonce faite en novembre dernier, 200 à 300 M$ devraient être investis dans le projet. Le choix de l’entrepreneur devrait être connu en juin 2019.