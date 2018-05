La GRC s’installe dans Saint-Sauveur

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) entrepose une importante partie de sa flotte de véhicules dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec, en prévision du Sommet du G7 dans Charlevoix en juin prochain.

Plusieurs dizaines de véhicules Suburban et de minifourgonnettes noirs sont entassés, pare-chocs contre pare-chocs, dans un stationnement et un entrepôt commercial d’une superficie de plus de 266 000 pieds carrés depuis quelques semaines.

Ces véhicules, placés sous haute surveillance, seront utilisés par des « milliers de policiers et employés qui travailleront à la sécurité de l’événement », a répondu le caporal Érique Gasse au bureau des communications de la GRC.

Les Suburban serviront aussi, bien entendu, à la protection des dignitaires et des chefs d’État qui se déplaceront en convois au Manoir Richelieu les 8 et 9 juin prochains à La Malbaie. Il a été impossible de connaître le nombre exact de véhicules qui s’y trouvent.

Selon nos informations, Ottawa loue cet espace à fort prix. Le loyer coûterait plus de 150 000 $ par mois, un chiffre que les autorités refusent de confirmer. Il faudra vraisemblablement attendre après le Sommet du G7, nous a-t-on fait comprendre.

Des clôtures depuis l’automne

Des voisins de cet établissement, situé en zone industrielle, disent avoir remarqué les premiers signes d’occupation l’automne dernier lorsque des clôtures ont été installées afin de sécuriser l’endroit. Le va-et-vient s’est intensifié dans les dernières semaines. Un patrouilleur de la GRC qui montait la garde a interpellé notre photographe lors de son passage, invoquant des raisons de sécurité.

Le Journal n’a pu obtenir de réponses à la majorité des questions acheminées à la GRC il y a plus de trois semaines, tant au sujet de l’utilisation de cet entrepôt que de la flotte de véhicules.

« Étant donné que c’est un groupe intégré (de sécurité avec plusieurs corps policiers), on doit discuter avec beaucoup de gens avant de pouvoir vous répondre », avait-on justifié il y a plusieurs semaines.

Le propriétaire de la bâtisse — dont nous avons choisi de taire l’adresse — a quant à lui refusé de commenter la situation, invoquant la confidentialité de son entente à court terme avec le gouvernement du Canada.

Plus de 300 véhicules neufs

Récemment, TVA révélait qu’une entreprise de Longueuil avait décroché un important contrat pour la modification de 316 véhicules neufs et l’ajout d’équipements policiers en vue du Sommet du G7.

« Après l’événement, il y a une partie des véhicules qui seront distribués à travers la flotte de la GRC, ce qui était de toute façon prévu. Le coût des voitures à ce moment-là va être absorbé à même le budget de la GRC. Ça n’a pas de rapport avec le Sommet du G7 », précise M. Gasse, ajoutant que les véhicules « excédentaires » seront mis en vente afin de réduire les coûts, lesquels seront dévoilés ultérieurement.

Sommet du G7

Tenu les 8 et 9 juin au Manoir Richelieu, dans Charlevoix

Groupe intégré de la sécurité (GIS)

« Un Groupe intégré de la sécurité (GIS) a été mis sur pied pour planifier et assurer les opérations de sécurité durant le Sommet du G7. Le mandat du GIS consiste à assurer la sécurité de l’ensemble des participants, des visiteurs et des résidents pendant la tenue de cet événement d’envergure. Dirigé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le GIS est composé de partenaires de la Sûreté du Québec (SQ), du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), de la Sécurité publique de Saguenayet des Forces armées canadiennes. Le GIS collabore également avec de nombreux autres partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux », indique la GRC sur son site.

Sources: https://g7.gc.ca/ et www.rcmp-grc.gc.ca/