La grève de la faim comme aide médicale à mourir

SAGUENAY | Abréger ses souffrances en arrêtant de boire et de manger est une méthode utilisée par des malades qui souhaitent obtenir l’aide médicale à mourir sans tous les critères d’admissibilité.

Le sujet est tabou, mais l’ex-conseillère en éthique clinique de la direction générale du Collège des médecins, Michèle Marchand, croit qu’il s’agit d’une option à envisager.

« Ce n’est pas aussi difficile que l’on pense », souligne la retraitée dans le cadre d’un débat au congrès de l’ACFAS.

Au Québec, un patient a toujours droit de refuser des soins. « Il y a des protocoles pour le faire, a-t-elle indiqué. Arrêter de boire et de manger va être efficace. »

Au Canada et au Québec, l’aide médicale à mourir est encadrée par des critères très stricts. Il faut respecter toutes les balises afin d’y avoir droit.

Or, le critère qui oblige le patient à être en fin de vie est vivement critiqué et contesté devant les tribunaux.

Maladie grave, dysfonction sévère et piètre qualité de vie : plusieurs personnes qui souhaitent avoir accès à l’aide médicale à mourir ne se classent pas en raison de leur espérance de vie trop élevée. Il faut que la « mort naturelle soit devenue raisonnablement prévisible ».

Contourner le problème

L’avocat Jean-François Leroux, spécialiste du sujet, souligne que, la majorité du temps, tous les critères d’admissibilité de ses clients sont respectés, sauf celui de fin de vie. « Les gens qui ont cette volonté-là, de mettre fin à leurs jours, on les accompagne dans des cessations d’alimentation et d’hydratation », admet le juriste rencontré au congrès de l’ACFAS. Un geste qui peut déclencher une aide médicale à mourir.

« En théorie, quelqu’un pourrait arrêter de s’hydrater et s’alimenter et devenir admissible à l’aide médicale à mourir, parce que sa condition change et qu’il devient en fin de vie. »

Ce dernier plaide néanmoins pour que l’aide médicale à mourir soit permise pour les gens qui ne sont pas en fin de vie et dont la condition est extrême.

« Le point de départ est épouvantable. Mettre en œuvre une grève de la faim, c’est épouvantable », dit-il. Des patients sont également prêts à utiliser d’autres méthodes extrêmes pour mettre fin à leurs jours, comme se jeter devant un véhicule ou faire une surdose d’héroïne dans un parc.

Les témoignages exprimés à l’ACFAS démontrent que ce dilemme touche aussi plusieurs médecins dont les patients réclament l’aide à mourir.

Justement, Me Leroux accompagne des clients devant les tribunaux afin que la condition de fin de vie soit biffée de la loi.

« Assez terrible »

Sur le plan politique, la mère de la loi sur l’aide médicale à mourir au Québec, Véronique Hivon, soutient que le critère de fin de vie était primordial afin d’obtenir un consensus dans la société. Elle a d’ailleurs une vision différente de la grève de la faim. « Je pense qu’arrêter de boire et de manger, ça fait assez terrible », mentionne la députée.

Avec ce débat, on s’approche plus du débat sur le suicide assisté, croit-elle.