Lac-Mégantic: hantés pour toujours, selon le PM

SAGUENAY | Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, croit malheureusement que les survivants de la tragédie de Lac-Mégantic ne pourront jamais se défaire « de ces souvenirs épouvantables ».

Le premier ministre libéral réagissait ainsi aux résultats d’une étude publiée sur notre site lundi et qui sera présentée dans le cadre du congrès de l’ACFAS.

Cette étude indique que les jeunes de Lac-Mégantic sont deux fois plus nombreux à avoir des idées noires et à se mutiler que la moyenne québécoise, depuis la tragédie ferroviaire qui a fait 47 morts et détruit le cœur de leur ville.

« Tragédie »

« C’est une tragédie unique dans notre histoire moderne. C’est épouvantable pour les gens qui l’ont vécue à proximité, ou même parmi leurs proches », a mentionné M. Couillard.

« Est-ce que ces personnes vont être marquées pour toute leur vie ? Bien sûr que oui. »

Contournement

Le premier ministre a promis une nouvelle fois qu’une voie de contournement sera bientôt annoncée.

« Il va très bientôt y avoir de bonnes nouvelles », a-t-il répété.