Le Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador répond à Michel Hébert

Réaction de Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, à la chronique de Michel Hébert parue dans la section Blogues du Journal de Québec le 3 mai 2018 et intitulée Un dernier scandale avant les élections.

Il est toujours tentant de répondre avec le même langage qu'utilisent certains chroniqueurs pour ridiculiser le discours politique des Premières Nations sur les liens entre le territoire, les ressources et les droits ancestraux et issus de traités.

Le dernier dérapage en la matière revient à Michel Hébert, qui critique sans retenue le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, en jetant au passage, un doute sur les positions fondamentales qui font largement consensus au sein des Premières Nations.

L'opinion publique mérite d'avoir la bonne information quant au contexte dans lequel s'inscrit le discours autochtone lorsqu'il s'agit de nos droits sur le territoire. Le sujet mérite surtout de faire l’objet d’un débat d'une plus grande et nécessaire maturité. L'histoire récente, si on prend la peine de s'y attarder, met en évidence que le mouvement autochtone d'affirmation ne tient pas du rêve.

Depuis toujours, les Premières Nations ont compris que les gouvernements coloniaux qui se sont succédés avaient comme point de convergence l'éradication de toute trace autochtone dans les Amériques. Déjà, au début du XXe siècle, nos représentants n’ont pas hésité à défier les États animés par la soif du conquérant, devant la Société des Nations (aujourd'hui l'ONU).

Le diktat autochtone, s'il en est un, est le fruit d'une patience inépuisable de nos dirigeants qui, depuis des décennies, investissent temps et énergie pour redonner à nos peuples leur dignité comme le promeut la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Ce document, depuis son adoption par l'assemblée générale de l'ONU, est une référence en matière de droit international. D'ailleurs, le projet de loi privé C-262, déposé par le député néo-démocrate Roméo Saganash, est actuellement à la phase de deuxième lecture à la Chambre des communes. Ce projet de loi permettra l'harmonisation des lois fédérales avec les principes de la Déclaration.

Ceci est sans compter les avancées significatives en matière de droits sur le territoire, sur lesquels la Cour suprême du Canada s'est déjà plusieurs fois prononcée. Dans la grande majorité des décisions rendues par la Cour suprême, les «prétentions» de nos peuples ont été jugées comme étant fondées. Plusieurs de celles-ci font d'ailleurs la démonstration que le titre aborigène sur le territoire est une réalité indéniable.

Finalement, notre action politique confirme que nos droits ne tiennent pas du mythe avancé par certains observateurs. Elle vise plutôt à corriger une relation de quelques siècles guidée essentiellement par une idéologie coloniale de marginalisation de nos peuples. Cette époque est définitivement révolue.