Le ministère réparera les deux sections inquiétantes de la route 132

SAINTE-ANNE-DES-MONTS | Le ministère des Transports remplacera les deux murs de soutènement de la route 132 en Gaspésie dont les aménagements semblent en mauvais état.

Des travaux sont prévus là où un vieux mur à caissons en bois est éventré et là où un autre aménagement est fait de vieux garde-fous et de poteaux de pancartes de signalisation, attachés avec de la broche, dans le secteur de Tourelle à Sainte-Anne-des-Monts en Haute-Gaspésie.

Les aménagements qui semblent en bien mauvais état inquiètent des citoyens et le député de Gaspé Gaétan Lelièvre.

Le ministère des Transports, par la voix d’un de ses porte-parole, a dit lundi que les deux murs faisaient l’objet d’une surveillance de la part du ministère, comme toutes les infrastructures sous sa responsabilité. «Ces deux murs sont sécuritaires, malgré leur aspect et le ministère est à planifier leur remplacement», a indiqué Guillaume Paradis.

Concernant le mur fait de caissons en bois, le ministère est à compléter l’avant-projet préliminaire. Pour le second, sur une longueur de 50 mètres, on construira un empierrement dans le fleuve, on y aménagera un talus et des rangées d’arbustes seront plantées. Les travaux devraient débuter le mois prochain. Il en coûtera près de 400 000 $. Il s’agit d’une solution à long terme.