Le projet de loi sur le secteur financier trop imposant pour être bien étudié, croit Option consommateurs

QUÉBEC | Des groupes de protection des consommateurs demandent au gouvernement Couillard d’abandonner le projet de loi 141 qui touche le secteur financier, car ils le jugent trop imposant pour être bien étudié.

Le projet de loi vise principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier et le régime de fonctionnement des institutions financières.

La Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ), Option consommateurs et l’Union des consommateurs jugent que les changements inscrits dans le projet de loi omnibus sont «très complexes et très techniques», mais qu’ils auront «des impacts considérables sur les consommateurs et sur l’industrie».

«Avant, pendant et après la trop brève période de consultation, de nombreux experts et organisations ont soulevé d’importants questionnements, que le ministre et la commission parlementaire n’ont pas le temps d’examiner avec toute l’attention qu’ils requièrent», a expliqué la coordinatrice de la CACQ, Rébecca Bleau.

«Mais un consensus émerge de la plupart des observateurs : la protection du public serait sérieusement réduite par ce projet de loi», a-t-elle ajouté.

Un constat partagé par plusieurs autres associations du secteur de la finance, dont l’Association professionnelle des conseillers en service financier (APCSF), la Chambre de la sécurité financière et la Fédération des chambres immobilières du Québec.

L'APCSF a notamment dénoncé ne pas avoir eu l'occasion de pouvoir donner son avis sur le projet de loi et souligne que «tout l’avenir de l’encadrement du secteur financier» repose sur quelques élus qui n'ont que quelques jours pour analyser 4000 pages d'informations techniques.

Nécessaire modernisation

Les groupes de protection des consommateurs ne s’opposent toutefois pas à la modernisation de l’encadrement du secteur financier, qu’ils jugent «essentielle». Cependant, «pour être réussie, cette modernisation doit être précédée d’une consultation globale, à laquelle tous les intéressés pourraient participer».

Par ailleurs, les trois associations croient qu’il est urgent de légiférer sur la «stabilité systémique» du Mouvement Desjardins, un élément du projet de loi qui fait «consensus». Cet aspect pourrait cependant faire l’objet d’un projet de loi distinct, qui lui pourrait être étudié et adopté avant la fin de la session parlementaire en juin, estime le regroupement.