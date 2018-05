Le soleil qui fait sourire

On n’avait pas vu ça depuis longtemps. Le soleil s’installe jusqu’à vendredi.

Après deux semaines de temps nuageux et de pluie où il est tombé de 75 à 100 mm à Montréal et Québec, c’est la première séquence de quatre jours de suite sans risques de précipitations.

La saison du jardinage et des terrasses est enfin déclarée ouverte !

Le retour du beau temps risque d’avoir un impact positif sur l’humeur des Québécois. Beaucoup d’études menées en psychologie comportementale suggèrent que les conditions ensoleillées influencent notre générosité.

Les pourboires sont plus gros par beau temps. Les gens sont plus positifs lorsque le ciel est dégagé, que la pression grimpe et que la température est agréable.

C’est le temps de demander une augmentation au patron cette semaine.

Encore frais

Une large crête de haute pression s’étirant des Grands Lacs jusqu’à la Côte-Nord garantit donc de très belles conditions météo sur tout le sud du Québec jusqu’à la fin de semaine prochaine.

Mais malgré le soleil, le temps reste quand même plutôt frais sur la plupart des régions. Il y a encore du gel au sol durant la nuit dans certains coins du sud de la province. Il faudra attendre à mercredi pour voir le mercure atteindre les normales de 13 à 15 °C, et jeudi pour les dépasser.

Cette accalmie à la météo réjouira la population et soulagera les municipalités affectées par des inondations. Beaucoup de rivières du Québec sont en crue et plusieurs sont toujours en veilles d’inondations.

RECORDS ALLÉCHANTS POUR MAI