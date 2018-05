Les 10 voitures de collection les plus chères de tous les temps

Comme les œuvres d’art, certaines voitures deviennent de véritables pièces de collection avec le temps. Et au cours des dernières années, plusieurs modèles ont été vendus pour des sommes astronomiques.

Question de nous faire rêver un peu, le moteur de recherche Barneby’s a dressé le palmarès des 10 prix de vente les plus importants dans l’histoire des voitures de collection.

10. Ferrari 250 GT SWB California Spider 1961 Courtoisie

Cette superbe Ferrari a été vendue à l’encan pour la modique somme de 18,5 M$ en 2015. Entièrement originale et jamais restaurée, cette California Spider a déjà appartenu à l’acteur français Alain Delon.

9. Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 1939 Courtoisie

Plus vieille voiture de ce palmarès, cette Alfa Romeo de 1939 est tout simplement magnifique. Vendue par la firme RM Sotheby’s en 2016, elle a trouvé preneur pour un montant à peine croyable de 19,8 M$.

8. Jaguar D-Type 1955 Courtoisie

Construite en à peine quelque 50 exemplaires, la Jaguar D-Type est ridiculement rare. Ça n’a certainement pas nui à faire augmenter sa valeur. En 2016, quelqu’un a signé un chèque de 21,78 M$ pour en acquérir une.

7. Aston Martin DBR1 1956 Courtoisie

Cet exemplaire de la rarissime Aston Martin DBR1 est le premier jamais construit de ce modèle fabriqué à seulement 5 unités. À 22,55 M$, il s’agit de l’Aston Martin la plus chère au monde.

6. Ferrari 275 GTB/C Speciale Scaglietti 1964 Courtoisie

Construite à seulement trois exemplaires, cette version Berlinetta de la Ferrari 275 GTB/C est assurément l’une des plus belles voitures jamais construites par le prestigieux constructeur italien. En 2014, celle-ci a été vendu pour la somme de 26,4 M$.

5. Ferrari 275 GTB:4*S N.A.R.T. Spider 1967 Courtoisie

Lors de sa vente au prix de 27,5 M$ en 2013, cette Ferrari est devenue la voiture la plus chère jamais vendue. D’autres modèles ont battu ce record depuis, mais il s’agit toujours d’un montant exceptionnel.

4. Ferrari 290 MM Scaglietti 1956 Courtoisie

Construite par Ferrari pour participer à la prestigieuse course Mille Miglia en 1956, la 290 MM (justement pour Mille Miglia) est l’un des véhicules de course les plus marquants de son époque. Cet exemplaire a été conduit par nul autre que Juan Manuel Fangio en 1956 et a été vendu pour 28,05 M$ en 2015.

3. Mercedes-Benz W196 1954 Courtoisie

Elle aussi pilotée par le pilote argentin Juan Manuel Fangio, cette voiture de Formule 1 qu’on surnommait la «flèche d’argent» a remporté les Grands Prix de Suisse et d’Allemagne en 1954. En 2013, dans le cadre du Festival of Speed de Goodwood, elle a été vendue pour 29,65 M$.

2. Ferrari 335 Sport Scaglietti 1957 Courtoisie

Fabriquée en 1957, cette splendide Ferrari rouge a été pilotée par des légendes de la course comme Stirling Moss et Maurice Trintignant. Après le décès de son propriétaire en 2012, le véhicule a été vendu à l’encan pour 35,71 M$ en 2016.

1. Ferrari 250 GTO 1962 Courtoisie

Eh oui, une autre Ferrari! Vendue en 2014 pour 38,12 M$, cette 250 GTO détient toujours le record de la vente la plus onéreuse de l’histoire de l’automobile.

Tous les prix mentionnés dans ce palmarès sont exprimés en dollars américains.