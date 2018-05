Les avocats de Bissonnette veulent qu'il soit transféré dans un pénitencier le plus rapidement possible

Au Centre de détention de Québec, Alexandre Bissonnette est filmé 24 heures sur 24 et il doit dormir avec des vêtements et des draps anti-suicide. Ses avocats ont donc profité de la conférence de gestion pour demander au juge d’ordonner son transfert immédiat au pénitencier fédéral.



Depuis son arrestation, il y a de cela un peu plus de 15 mois, celui qui a plaidé coupable à six accusations de meurtres prémédités et à six accusations de tentatives de meurtre en lien avec les tristes événements survenus à la mosquée est soumis à «un protocole particulier».



Ainsi, lundi, dans le cadre de la conférence de gestion qui visait à déterminer l’échéancier des prochaines semaines, il a été possible d’apprendre que Bissonnette est détenu à l’infirmerie où il est constamment surveillé.



«Il est filmé tout le temps, il doit dormir avec du linge anti-suicide, des draps anti-suicide. Il doit être réveillé à des intervalles réguliers... C’est vrai de dire qu’il est en prison, mais disons qu’il n’a pas beaucoup de jouissance de vie», a mentionné l’avocat de Bissonnette, Me Charles-Olivier Gosselin qui a demandé au juge que son client soit immédiatement transféré dans un pénitencier fédéral.



«À cet endroit, on estime qu’il aura plus d’aide ou à tout le moins, il pourra bénéficier de programmes ou de rencontres avec des intervenants qui vont pouvoir lui apporter le soutien dont il a besoin pour passer à travers cette épreuve», a-t-il ajouté.



«Si les autorités ont pris ces décisions, c’est parce qu’il croit qu’il y a peut-être un danger pour lui. Qui suis-je pour remettre en question ces décisions...», a alors dit le magistrat, réfléchissant à haute voix.



«Au surplus, si je l’envoie au pénitencier, il devra passer minimalement trente jours au centre de répartition, où on ne pourra pas lui accorder toute l’attention», a dit le juge avant d’ajouter qu’il «n’osait imaginer le scénario théorique où, après ce transfert, l’accusé commette un geste irréparable».

Trois jours de débat



Le magistrat a donc souligné «son inconfort» face à cette décision et il se laisse jusqu’au 18 juin prochain pour «y réfléchir».



À cette date, la défense fera valoir ses arguments quant à l’inconstitutionnalité des peines consécutives et elle va préciser ce qu’elle suggère comme peine.



Le 19 et le 20 juin seront consacrés aux plaidoiries du poursuivant et du procureur général du Québec après quoi le juge prendra le reste de l’été pour déterminer la peine appropriée.