Les Capitals éliminent les Penguins

Evgeny Kuznetsov a enfilé l’aiguille en prolongation pour permettre aux Capitals de Washington de l’emporter 2-1, lundi, au PPG Paints Arena, et d’éliminer les Penguins de Pittsburgh en six matchs.

Il s’agit de la première fois depuis 1998 que les Capitals accèdent à la finale de l’Association de l’Est. C’était aussi la première fois en quatre affrontements au deuxième tour des séries que la formation de Washington a le meilleur sur les Penguins, doubles champions en titre de la Coupe Stanley.

Avant cette rencontre, les Penguins présentaient une fiche de 4-0 lorsqu'ils faisaient face à l'élimination en séries depuis l’embauche de l’entraîneur Mike Sullivan en décembre 2015.

Alors que les deux équipes étaient à égalité après trois périodes, Kuznetsov a scellé l’issue du match dans la sixième minute de jeu de la prolongation, lors d’une échappée en zone adverse. Alex Ovechkin et Dmitry Orlov ont obtenu des mentions d’aide sur le but vainqueur.

En demi-teinte

Contrairement à ce qu’on aurait pu attendre des deux puissances de la Ligue nationale, cette rencontre cruciale n’a rien eu d’un festival offensif. Après 60 minutes de jeu, les Penguins n’avaient dirigé que 20 tirs sur la cage adverse tandis que les Capitals avaient obtenu 24 lancers. Il a d’ailleurs fallu attendre au deuxième engagement pour assister au premier but.

C’est Alex Chiasson qui a ouvert la marque pour les visiteurs en début de deuxième période avec son premier but des séries. Son tir du poignet s’est faufilé entre le poteau et Matt Murray, qui a mal paru sur la séquence. Jay Beagle et Nathan Walker ont obtenu des mentions d’aide.

Après avoir connu une dure soirée samedi, à Washington, Kristopher Letang a répondu de belle façon en marquant le but égalisateur en milieu de deuxième période. Le défenseur québécois a effectué un tir sur réception qui a dévié sur le bâton de Chandler Stephenson avant de terminer sa course derrière Braden Holtby.

En l’absence de l’attaquant Nicklas Backstrom, blessé à une main, d’autres joueurs se sont levés du côté des Capitals. Le deuxième trio, formé de Jakub Vrana, Lars Eller et T.J. Oshie, a d’ailleurs connu un fort match et obtenu les plus belles occasions de marquer.

Au prochain tour, les Capitals affronteront le Lightning de Tampa Bay.