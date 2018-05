Les jeunes de Lac-Mégantic sont deux fois plus nombreux à avoir des idées noires et à se mutiler que la moyenne québécoise, depuis la tragédie ferroviaire qui a fait 47 morts et détruit le cœur de leur ville, il y a près de cinq ans.

Le Journal a consulté une vaste étude réalisée par des chercheurs de l’Université de Sherbrooke et de l’Université du Québec à Chicoutimi qui sera présentée au Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) cette semaine.

Les résultats dépeignent un portrait sombre de l’ensemble des citoyens exposés au déraillement meurtrier du 6 juillet 2013 et incluent, pour une rare fois, l’état d’esprit des jeunes de moins de 25 ans.

Le nombre très élevé d’idées suicidaires et les cas d’automutilation chez les jeunes de tous âges préoccupent particulièrement les auteurs de l’étude.

Ainsi, 39 % des adolescents qui ont été exposés à la tragédie ont eu des pensées suicidaires au cours de la dernière année.

C’est deux fois plus que la moyenne des jeunes Québécois de 13 à 17 ans, selon l’étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ), qui établit ce taux à 20 % pour l’ensemble de la province.

Peur du train

« Ce qui nous inquiète, c’est que [ces idées noires] sont plus fréquentes et supérieures à ce que l’on peut retrouver dans une population qui n’est pas exposée à une catastrophe », indique la chercheuse Danielle Maltais. « C’est à la fois normal et inquiétant à la suite d’une catastrophe, dit-elle. Il faut tout de même intervenir ».

La tristesse, l’anxiété, l’insécurité, la colère et la lassitude habitent les jeunes qui ont été exposés à l’explosion du centre-ville.

Ces sentiments ont comme conséquence de multiplier les crises de panique, les crises d’anxiété, la peur du train ainsi que les souvenirs répétitifs et envahissants, souligne l’étude qui a débuté trois ans après le drame.

Pire chez les jeunes hommes

Toutefois, « c’est chez les jeunes hommes de 18 à 25 ans que ça semble être plus difficile », dit Danielle Maltais ; 64 % d’entre eux ont une faible estime personnelle. « Sur le plan psychologique, c’est complexe », souligne-t-elle.

Par ailleurs, un jeune adulte sur deux souligne que sa qualité de vie s’est détériorée à Lac-Mégantic.

« Le nouveau centre-ville, les jeunes nous disent qu’il n’a pas d’âme, indique Mme Maltais. Ce sont des bâtiments qui n’ont pas d’histoire et de charme. Ça ne représente pas ce qu’était l’ancien centre-ville. C’est ce que les jeunes comme les adultes nous ont dit. »­

Des jeunes troublés

Élèves du primaire

18 % des jeunes du primaire de Lac-Mégantic et de la MRC du Granit ont pensé sérieusement à se blesser.

Élèves du secondaire

21 % des jeunes du secondaire de Lac-Mégantic et de la MRC du Granit ont pensé sérieusement à se blesser, alors que la moyenne des jeunes Québécois de 13 à 17 ans est de 7 % .

Jeunes adultes

20 % Un jeune adulte sur cinq (20 %) de Lac-Mégantic et de la MRC du Granit a pensé sérieusement à se blesser.

On ne parle pas de la tragédie

Une majorité de parents et de jeunes ne parlent pas de la tragédie. « Les parents en parlent peu parce qu’ils sont tannés. Mais aussi parce qu’ils ont peur. Ils veulent préserver la santé de leurs enfants aussi. Ça peut également être une source de conflit », explique la chercheuse Danielle Maltais. Le souvenir est trop douloureux également pour certaines personnes. Ainsi :

52 % des parents n’ont jamais parlé entre eux du déraillement de train ;

Des problèmes de santé mentale

Trouble du sommeil, humeur détériorée, perception négative de l’avenir et perception négative de la vie : les personnes fortement exposées à la tragédie ont de nombreux problèmes.

Les chercheurs soulignent que les résidents vivant du deuil ont encore besoin d’énormément de soutien. « Ce sont les individus qui sont les plus fragilisés dans tous les domaines de leur vie. Ils ont un état de santé encore très précaire », explique Danielle Maltais.

« C’est important d’offrir du soutien, prioritairement chez eux ». Ces personnes sont plus nombreuses à constater une détérioration dans leurs relations interpersonnelles au travail ainsi que dans leur rendement et leur motivation. Ainsi :

68 % des personnes fortement exposées ont eu une manifestation de stress post-traumatique ;

subissent de la détresse psychologique ; 18 % des personnes fortement exposées présentent des troubles de l’humeur ;

Les aînés durement affectés par l’explosion

Frappées également par la tragédie, les aînés ont vécu une diminution ou un arrêt de leurs habitudes de vie liées au centre-ville. De plus, ces personnes de 65 ans et plus ont remarqué des changements dans leur personnalité, comme de l’irritabilité, de l’impatience, de l’intolérance, surtout pour l’injustice. Les femmes âgées sont d’ailleurs plus nombreuses à vivre avec des répercussions négatives comme des manifestations de stress post-traumatique.

Du positif malgré tout

Meilleure appréciation de la vie, changements spirituels et meilleures relations interpersonnelles : la tragédie de Lac-Mégantic aura aussi apporté du positif dans la vie de certains survivants. « Des gens qui ont été exposés à la catastrophe considèrent avoir grandi, relate la chercheuse Danielle Maltais. Ils ont changé leurs valeurs, ils se sont trouvé de nouvelles forces personnelles, ils sont moins matérialistes. Ils accordent plus d’importance aux membres de leur famille. Ils sont plus attentifs aux besoins des autres ». Trois années après la tragédie, entre 25 % à 40 % des personnes ont relaté des exemples d’une croissance post-traumatique. Une majorité de répondants ont un fort sentiment d’appartenance à la communauté et se sentent en sécurité.