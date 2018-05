Le couple formé par Élise Avard Bernier et son conjoint, Jean-Philippe Fortin, caresse de grandes ambitions avec sa nouvelle entreprise destinée aux parents. Ils veulent devenir les Ricardo de la famille.

Moins d’un an après son lancement, la plateforme Vie de Parents impressionne déjà par ses résultats. Près de 200 spécialistes à travers le Québec y collaborent.

Vie de Parents se veut un outil pour faciliter la quête d’une information digne de confiance, et Dieu sait qu’il y a des questionnements lorsque l’on a des enfants.

La plateforme offre des capsules vidéo, des outils téléchargeables, un moteur de recherches où on peut trouver des spécialistes et des entreprises, des articles informatifs, des blogues, des trucs et conseils, etc.

« C’est le one-stop shop des familles du Québec. C’est une idée qui est née de nos besoins à nous comme parents », a indiqué Mme Bernier, qui a quitté un poste de représentante en publicité, pour Pages Jaunes, dans les six chiffres, pour se consacrer à sa nouvelle passion, l’entrepreneuriat.

Il existe une panoplie de professionnels que l’on peut contacter directement comme parent. Le site regroupe un répertoire d’orthophonistes, de psychoéducateurs, d’éducateurs spécialisés, de travailleurs sociaux, d’audiologistes et autres. La liste est longue.

« En cas de problèmes médicaux, on se réfère à son médecin de famille », souligne Mme Bernier.

Modèle d’affaires

Le financement de la plateforme vient des spécialistes qui désirent s’y afficher. La jeune entreprise vend des « plans de visibilité » qui passent par des articles, des capsules vidéo, de la publicité sur les réseaux sociaux, etc. L’entreprise offre le soutien nécessaire pour créer le contenu. Comment on prépare son enfant à la première visite chez les dentistes ? Comment on favorise la période des devoirs ? C’est le genre de trucs dont raffolent les nouveaux parents. Chaque semaine, la plateforme s’enrichit de nouveaux contenus.

Mme Bernier confie que la décision de quitter un emploi permanent pour fonder son entreprise n’a pas été facile à prendre. Son conjoint ayant fait le choix de se consacrer à la plateforme à temps complet quelques mois auparavant, la femme d’affaires devenait le pilier financier de la famille.

Avec un peu de recul, elle considère avoir pris la bonne décision, car depuis son arrivée, l’entreprise a connu un essor considérable, à tel point que Vie de parents risque de faire des petits au cours des prochains mois puisqu’il est question de fonder Vie de grands-parents.

« C’est la meilleure décision que j’ai prise dans ma vie, après celle d’avoir des enfants ! » dit-elle.

La maman et femme d’affaires trouve très inspirant le modèle de Ricardo.

« C’est un symbole. Quand on pense faire une recette, 90 % des gens vont se référer à Ricardo. On veut être le même réflexe dans la tête des parents et des professionnels. C’est notre souhait numéro 1 », a conclu Mme Bernier.