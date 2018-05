Letang sévèrement critiqué

On dit que les amateurs de sports de Montréal n’ont pas le pardon facile à l’endroit de leurs athlètes professionnels.

Pourtant, ce n’est pas toujours plus rose dans certaines villes de la ligue.

New York condamne rapidement les athlètes. Toronto également. À Philadelphie, ce n’est guère plus rassurant.

Malgré deux conquêtes de la coupe Stanley, malgré les succès répétés de Sidney Crosby et des Penguins, on n’est jamais à l’abri de la critique.

On est tous d’accord que le défenseur n’a pas connu son meilleur match, samedi. Il a pris une mauvaise décision sur l’échappée d’Evgeny Kuznetsov. Il était également sur la patinoire pour le but victorieux des Capitals de Washington.

De souligner un columnist : « L’an dernier, je ne pensais pas que les Penguins avaient une chance de répéter avec Letang sur la touche. Cette saison, on est en droit de se demander si les Penguins peuvent gagner avec Letang dans la formation. »

En d’autres mots, si les Penguins font face à l’élimination ce soir contre les Capitals, alors qu’ils disputeront leur 308 e match depuis les trois dernières saisons, il y a un coupable et vous savez qui il est.

Avant de juger une ville, avant de parler de Montréal et de ses exigeants partisans de hockey, un joueur devrait peut-être faire un tour d’horizon des autres villes.

Letang et les Penguins avaient les Capitals dans les câbles, samedi, mais ils ont échoué. Lamentablement échoué. Sans rien enveler à Alexander Ovechkin et son groupe, une équipe comme les Penguins qui, au fil des ans a appris à gagner de mille et une façons, vient de louper une chance exceptionnelle de passer à une autre étape.