L’islam est-il compatible avec la démocratie ?

La question revient souvent dans le débat. Il y a ceux qui prétendent que la démocratie ne s’implantera jamais en terre d’islam, sachant que les pays musulmans sont gouvernés, depuis des siècles, par des régimes théocratiques, autoritaires et totalitaires.

Ils amalgament allègrement l’islam et l’islamisme radical et ne font aucune distinction entre ce qui relève de la foi sincère des croyants et qu’il faut respecter (la pratique religieuse) et ce qui relève du programme politique des groupes islamistes et qu’il faut combattre (l’idéologie).

Incidemment, leurs alliés stratégiques sont précisément ceux qu’ils dénoncent, c’est-à-dire les groupes wahhabites et salafistes de tout acabit. C’est l’arbre qui cache la forêt. À force de ne voir qu’eux, l’Occident a fini par en faire son seul groupe de référence !

Cet Occident qu’ils vomissent pour sa modernité, sa laïcité, sa conception des droits de la personne, son égalité hommes-femmes, sa liberté d’expression et sa liberté de conscience et de religion.

Or, les musulmans qui aspirent à la démocratie, à la liberté et à la justice sociale existent et ils se comptent par millions. Des millions d’hommes et de femmes, sur la ligne de front, face à tous les dangers des groupes djihadistes, qui mènent un combat courageux, souvent au péril de leur vie, précisément parce qu’ils croient en la démocratie et aux valeurs universelles.

C’est la leçon qu’on peut tirer du processus démocratique qui s’amorce en Tunisie. Je fais ici référence à ce pays arabo-musulman qui a subi les affres de l’extrémisme et du terrorisme et qui est en train de se relever grâce à la mobilisation citoyenne de ses groupes de femmes, de ses militants des droits de la personne, de ses élus, de ses jeunes, de ses intellectuels, de ses artistes, de ses syndicalistes, de ses gens d’affaires.

L’exemple tunisien

La Tunisie ne s’est pas posé la question demandant si l’islam est compatible avec la modernité. Elle l’a démontré, dès son accession à l’indépendance, en 1956.

Alors que les pays occidentaux s’enfargent encore dans les accommodements à consentir aux « foulards dits islamiques », la Tunisie avait interdit le port du voile à l’école en 1957.

Alors qu’on ferme encore les yeux, en Occident, sur la pratique des mariages forcés, la Tunisie avait interdit les mariages précoces et imposé un âge minimum obligatoire du mariage il y a 60 ans.

Alors qu’on réclame aujourd’hui, en Occident, l’abrogation pure et simple de certains versets coraniques, la Tunisie avait entrepris une réforme audacieuse des textes religieux, sous l’impulsion de son président, Habib Bourguiba.

Par une simple interprétation éclairée de certains versets du Coran, Habib Bourguiba et ses juristes du droit musulman ont fait tomber des pans entiers de la charia, une loi qui accorde, en matière de droit familial, tous les droits aux hommes et impose tous les interdits aux femmes.

Femme libérée

Le Code du statut personnel qu’il avait promulgué, en janvier 1957, a libéré la femme tunisienne de la tutelle de son père et de son mari. Désormais, les époux doivent consentir, tous les deux, à leur mariage pour qu’il soit valide.

La polygamie y est abolie, une révolution encore aujourd’hui en pays musulmans. La répudiation est interdite, le divorce doit se faire devant un tribunal de droit civil qui protégera les droits de l’épouse.

Alors que d’aucuns réclament encore l’implantation des « tribunaux dits islamiques » au Canada et dans les pays occidentaux, Habib Bourguiba, chef d’un État musulman, a tout simplement aboli les tribunaux religieux.

Comme quoi, il n’y a aucune incompatibilité entre l’islam et la démocratie. Tout est question d’interprétation, de leadership et de volonté politique.