Bien qu’elle ait la prétention de remplacer « finalement », « en fin de compte », etc., l’expression au final (in the end), formée de l’adjectif final employé comme substantif ne signifie... rien du tout. Le nom féminin finale signifie la dernière lettre d’un mot, la dernière épreuve d’une compétition. Le nom masculin final existe aussi, mais son utilisation – rare – se limite à désigner le dernier mouvement d’une œuvre musicale. Sauf dans ces cas, le mot final est un adjectif : point final, affrontement final, syllabe finale... Et, finalement, j’en arrive à mon excès de paresse. Je laisse la fin de cette chronique entre les mains d’un lecteur, C. Julien, qui pointe ici trois formes fautives et propose la manière ou les façons de les corriger. En route ! (Pour l’instant, « toutes les avenues sont regardées ») : on examine (évalue, passe en revue, envisage) toutes les possibilités. (Ce sont « les seules avenues restantes ») : les seuls choix (disponibles). (Les gouvernements devront « trouver des avenues de solution ») : des (pistes de) solutions, des solutions de remplacement...