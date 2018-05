On a testé le masque pour visage préféré de Lili Reinhart de Riverdale et voici ce qu'on en a pensé

Lili Reinhart, qu’on a connue dans le rôle de Betty dans l’émission Riverdale, a dévoilé le masque qu’elle utilisait afin d’obtenir son fameux teint de pêche et plusieurs fanatiques de beauté ont été étonnées de découvrir qu’il ne coûtait que 15 $ !

Une publication partagée par Lili Reinhart (@lilireinhart) le 4 Juin 2016 à 6 :24 PDT

En effet, le masque que Lili aime utiliser afin de garder les poussées de boutons au minimum est le Aztec Secret Indian Healing Clay Mask, disponible en ligne, sur Amazon.

Intrigués par le bas prix, les plus de 2000 (!) évaluations de clients et les commentaires positifs de la comédienne (et son teint parfait, on va se le dire), on a testé le masque nous-mêmes.

Voici ce qu’on a en a pensé :

Préparation

Une publication partagée par Heather McBride (@heathermcbridephotography) le 7 Mai 2018 à 7 :46 PDT

Sur l'emballage, on vous propose d’utiliser de l’eau ou du vinaigre de cidre afin de maximiser les effets purifiants du masque. C’est le dernier ingrédient mentionné que nous avons mélangé à parts égales avec le masque en poudre.

IMPORTANT : Il faut mélanger avec des ustensiles et un bol non métalliques.

Application et effet sur le visage

Une publication partagée par STIVES BENTON NACIFIC ORIGINAL (@cukaapelbraggindo) le 6 Mai 2018 à 8 :28 PDT

Au contact du vinaigre, la poudre forme une pâte légèrement effervescente qui s’applique comme un masque de boue traditionnel. Soyez averties : l’odeur du vinaigre est bien présente!

La sensation d’abord rafraîchissante se transforme rapidement en picotement quand le masque commence à sécher. On a même l’impression de sentir son cœur battre à travers le masque. On vous le dit, c’est intense.

Le nettoyage

Une publication partagée par Antoinette, MUE (@infinite_faces_by_antoinette) le 2 Mai 2018 à 9 :32 PDT

Une fois séché, le masque se défait en genre de croûte (miam). On utilise de l’eau pour retirer plus facilement le produit du visage.

On doit l'avouer, le nettoyage a été quand même laborieux.

Le résultat

Une publication partagée par PERSONAL BEAUTY SHOPPER (@beauty.studio.ph) le 2 Mai 2018 à 5 :53 PDT

Si vous avez une peau sensible, il ne s’agit peut-être pas du masque pour vous: notre visage était rouge TOMATE après avoir retiré le produit.

Le résultat toutefois est indéniable: les pores de peau sont vidés et affinés et pas un seul point noir en vue.

Une sensation de fraîcheur est laissée sur la peau du visage.

Conclusion

Pour son petit prix, on recommande sans hésiter le masque pour celles qui ont une peau mixte à grasse, à tendance acnéique.

