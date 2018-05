Québec 21 réclame plus de transparence sur les dépenses et les voyages

L’opposition à l’hôtel de ville de Québec demande aux élus de l’administration Labeaume et aux fonctionnaires de publier leurs dépenses détaillées et un compte rendu à leur retour d’une mission à l’étranger, sur le site web de la Ville.

D’autres villes comme Drummondville, Ottawa, Winnipeg et Toronto le font déjà, a énuméré le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, lors de la séance du conseil municipal lundi soir. Il s’est d’ailleurs engagé à publier ses propres dépenses sur une base mensuelle afin de prêcher par l’exemple.

Québec 21 demande aussi aux élus et aux fonctionnaires de rendre publics systématiquement leur horaire détaillé et l’objectif du déplacement ainsi qu’un bilan des retombées générées par chaque mission dans l’année qui suit.

«Il faut rehausser le lien de confiance entre les élus et les citoyens. On le sait que M. Labeaume n’est pas friand de la transparence, il l’a clairement démontré avec son problème de tramway. Il n’est pas trop tard pour changer. Le maire doit être un exemple. Il est temps que l’administration Labeaume prenne le virage de la transparence», a martelé le chef de l’opposition.

Labeaume s’emporte

Cet appel à une plus grande transparence a enflammé le débat. Accusant Québec 21 de manquer de créativité et d’ingéniosité, Régis Labeaume a qualifié le parti de Jean-François Gosselin d’«opposition copiée-collée», rappelant que leurs prédécesseurs, depuis dix ans, avaient tour à tour tapé sur le clou des missions à l’étranger.

«Quand on n’a plus de profondeur et qu’on ne sait plus quoi dire, on s’en prend au caractère du maire. Ensuite, quand t’as essayé le caractère du maire, tu t’essaies sur les voyages...», a-t-il pesté, invitant son adversaire à avoir «un peu de sérieux puis de profondeur».

Un sommaire décisionnel du comité exécutif – lequel prévoit un budget maximal et explique l’objectif visé de chaque mission – est entériné par le conseil municipal avant le départ à l’étranger, a-t-il ajouté. M. Labeaume et d'autres conseillers de son équipe ont aussi rappelé que les élus à la Ville de Québec n’ont «pas de compte de dépenses». Ils obtiennent un remboursement sur présentation de factures. À l’heure actuelle, précisons toutefois qu’il faut effectuer une demande d’accès à l’information pour obtenir le détail des dépenses.

«Le maire voyage toujours avec des journalistes. Ce que je fais, c’est toujours à pleine page dans les journaux. Vous voulez que je vous écrive un rapport comme à la petite école ? Voyons donc !», a balancé le maire. «Le problème de l’opposition, c’est qu’ils ne savent pas comment ça marche. Tout est connu et public».

«La population a le droit de savoir ce qu’on fait avec leur argent», a rétorqué le conseiller de QC21 Stevens Mélançon. «Nous, on va mettre les comptes de dépenses sur le site web et les citoyens pourront juger, c’est tout simplement ça», promettant d’être plus transparent que le maire.

En 2017, le maire de Québec avait dévoilé un bilan qui évaluait les retombées de ses nombreuses missions à l’étranger à 38 M$ depuis 10 ans.