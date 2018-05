Quoi faire quand ton ado regarde de la porno ?

Je suis la mère ouverte – du moins, c’est ce qu’on dit de moi dans mon entourage – d’une adolescente de 16 ans avec laquelle nous n’avons jamais eu de véritable problème, mon mari et moi. Le dimanche de Pâques alors que nous étions invités chez la sœur de mon conjoint, elle nous a semblé plus que normalement intéressée par les propos de sa cousine de 17 ans qui a causé beaucoup de trouble à ses parents au cours des dernières années. Sans vous dire qu’elle a le profil de la vedette de l’émission Fugueuse, je suis prête à affirmer qu’elle en a certaines attitudes.

Je ne sais pas ce que ma fille et elle avaient tant à se dire ce jour-là, mais toujours est-il que depuis, je sais qu’elles entretiennent des contacts réguliers. Ce qui nous plaît plus ou moins, à mon mari et moi. Je n’ai pas tenté de la questionner sur la teneur des rapports qu’elle entretient avec sa cousine de peur de rebuter ma fille. Mais mon conjoint me talonne pour que j’aie avec elle une franche discussion sur le sujet afin de clarifier le tout.

Pour ma part, moi qui ai eu une mère du genre « interventionniste » et plutôt curieuse de tout ce qui concernait ma vie privée, je ne me vois pas me mettre à la questionner de la sorte. J’aurais peur qu’elle fasse comme moi à l’époque, c’est-à-dire qu’elle me mente. Je sais qu’elle a déjà vu des choses à caractère sexuel plus ou moins belles sur internet. Mais comme elle m’en a déjà parlé ouvertement, je ne crains pas la dérive. Comme aussi on a regardé ensemble l’émission Fugueuse et qu’on a discuté ouvertement de ce qui s’y passait, je la crois à l’abri des mauvaises influences de sa cousine. Mon mari voit les choses différemment et insiste pour que j’intervienne, vu qu’avec internet, les jeunes ont accès à tout. Comment voyez-vous ça ?

Mère un jour, mère toujours

C’est certain que l’accès direct qu’ont les jeunes à la porno a de quoi inquiéter n’importe quel parent. Et comme « l’interdit » rend la chose particulièrement intéressante et excitante, il importe que ces derniers demeurent vigilants. Mais comme vous semblez avoir toujours eu une attitude ouverte avec votre fille, que l’intimité n’est pas un sujet tabou entre vous, je comprends difficilement vos réticences à aborder, avec votre fille, le sujet de sa relation avec sa cousine. Vous ne souffrez pas des travers de votre mère, alors donnez-vous ce droit de l’interroger avec tact, et je serais encline à penser que ça devrait bien se passer.