Repêchage: Hendrix Lapierre, 1er de classe

Lapierre, un patineur de 5 pi 11 po, 161 livres, a marqué 17 buts et amassé 40 mentions d’aide en 35 matchs de la saison régulière. Il a ajouté dix points à sa fiche en neuf matchs éliminatoires et il fut l’un des plus productifs lors du Défi Gatorade, compétition qui regroupait les 120 meilleurs espoirs du bassin canadien de la LHJMQ.