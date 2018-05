Retour sur scène pour Corneille

Les fans de Corneille auront l’occasion de renouer avec lui lors d’une série de six concerts qu’il présentera au Casino de Montréal en novembre prochain.

À l’exception de quelques participations aux FrancoFolies de Montréal, cette résidence marquera un retour sur scène pour le chanteur, dont la dernière tournée au Québec remonte à 2006.

« Mes fans de la première heure et les gens qui apprécient ce que je fais, quand je les croise dans la rue, ici, me demandent toujours à quel moment je vais sortir quelque chose, a-t-il raconté, en entrevue. Je suis toujours surpris de constater qu’ils m’attendent. Ils ont beaucoup de classe. »

Nouvel album

Cette série de concerts permettra aux fans de Corneille de découvrir, dans leurs versions live, les pièces de son nouvel album Love & Soul, disponible à compter du 18 mai.

Uniquement composé de chansons qui ont marqué son enfance en Afrique, on y retrouve des classiques des années 80 et 90 comme Smooth Operator de Sade, Careless Whisper de Wham ! et Wicked Games de Chris Isaak.

Parmi les projets du chanteur, on compte également la reprise de la tournée de Forever Gentlemen, spectacle présenté aux côtés de Garou et Roch Voisine qui reprendra du service à compter de mai 2019.

La résidence de Corneille au Casino de Montréal aura lieu du 9 au 17 novembre. Les billets sont disponibles dès maintenant.