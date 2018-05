Revoir ses besoins en assurances à l’approche de la retraite

En vue de la planification de la retraite, il est sage de réviser les montants et composantes de toutes vos sources de revenus comme les pensions de son employeur, la RRQ, la Sécurité de la vieillesse du fédéral, transformer ses REER en FERR, etc.

Mais, ne négligez pas la planification de vos besoins en matière d’assurance.

Des besoins différents

À la soixantaine, lorsque les enfants ont quitté le nid familial, vos besoins d’assurance en cas de décès diminuent grandement. Surtout, si la majorité de vos dettes sont chose du passé. Il est fortement conseillé de refaire votre ABF (analyse des besoins financiers) en protections d’assurance. Le retraité réalisera que ses besoins se sont grandement simplifiés. Souvent, il ne restera à couvrir que les frais funéraires, frais du liquidateur, l’impôt, les soldes de quelques petites dettes et des dons spécifiques. Cette réflexion est très personnelle et ne peut être généralisée.

Si vous aviez une couverture de 400 000 $ et que vous croyez que 100 000 $ fait maintenant l’affaire, de grâce n’annulez pas votre police trop vite. Vous pourriez le regretter. Rien ne dit que vous êtes encore « assurable ».

Il y a des milliers de produits d’assurance. Certains sont très complexes et offrent une certaine souplesse. Pensez à vérifier si le capital décès de votre police individuelle peut être diminué sans pénalité. Dans certains cas, on constate que les valeurs de rachat accumulées sont suffisantes pour payer les primes jusqu’au décès. De plus, peut-être qu’il vous sera possible de conserver les assurances de la compagnie qui couvrait le collectif au travail. Il faut vérifier.

N’improvisez pas

Une certitude demeure : vous ne devez pas improviser et négliger vos protections d’assurances. Ce n’est ni l’avocat ni le notaire, le comptable ou la téléphoniste de la banque qui vous le dira. L’analyse et les conseils en matière d’assurances de personnes sont encadrés par l’AMF. C’est uniquement le « conseiller en sécurité financière » qui peut vous seconder.

C’est aussi son travail d’évaluer si vous avez les moyens ou les protections adéquates pour faire face à une perte d’autonomie. Vous devez être en mesure d’assumer des frais ou médicaments non couverts à la suite d’une hospitalisation. Vous pourriez aussi devoir recourir aux services de professionnels comme les ergothérapeutes, les physiothérapeutes et certains préposés offrant des soins de rétablissement et d’aide à domicile.

Conseils