Seul ou en groupe

Il est grand temps de s’inscrire (seul ou en équipe) en prévision du 8e RAID Banque Nationale, qui se tiendra, le samedi 26 mai, sur le parcours des Anses de Lévis, sous la présidence d’honneur de Martin Boucher, président du Groupe Boucher Sports (Sports Experts).

La boucle de 7,6 km sera prête à accueillir tous les types de cyclistes pour ce défi caritatif. Deux trophées (équipe et individu) seront décernés aux participants ayant recueilli le plus de dons lors du défi. Les fonds recueillis seront versés à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis pour l’amélioration de l’offre de services et de soins en cancérologie et pour les départements de pédiatrie et de pédopsychiatrie à l’Hôtel-Dieu de Lévis. La date limite pour l’inscription est le 18 mai. Renseignements : http://raid.fhdl.ca

École de musique Jésus-Marie

Alain Fortier, associé chez Mallette, a accepté la présidence d’honneur de la campagne de financement annuelle de l’École de musique Jésus-Marie, qui a pour objectif d’amasser 35 000 $ et qui culminera avec le traditionnel cocktail-bénéfice, le jeudi 31 mai, dans la salle de concert de l’École de musique. L’argent amassé grâce à la collecte de fonds servira principalement à la création de nouveaux projets pédagogiques et à l’achat d’instruments de musique, en plus d’offrir un soutien financier aux élèves de tout âge désirant poursuivre leur formation musicale. Renseignements : www.emjm.org/dons. Sur la photo, de gauche à droite : les conseillères municipales à la Ville de Lévis : Janet Jones (district Saint-David), Fleur Paradis (district Lauzon) et Amélie Landry (district Bienville) ; Caroline Guay, directrice générale de l’École de musique Jésus-Marie, et Alain Fortier, président d’honneur de la campagne de financement.

Depuis 20 ans avec Latulippe

Pierre Poitras (photo), de Communication, Concept et Stratégie, célèbre cette année un anniversaire bien particulier. C’est en effet en 1998 que cet ex-animateur de radio (CJRP, FM 93) et de télévision (Devine qui vient dîner, Attention c’est show) passe du côté de la création publicitaire et du marketing, délaissant ainsi les réflecteurs. Amateur de chasse et de pêche, Pierre ne peut demander mieux lorsqu’un de ses premiers clients (Magasin Latulippe) manifeste le désir de retenir ses services de consultant en publicité. Bien d’autres clients ont suivi et ont fait appel à Pierre depuis maintenant 20 ans, mais Magasin Latulippe y est toujours depuis 1998. La confiance est telle que François Latulippe et Louis Latulippe, copropriétaires des magasins Latulippe, considèrent Pierre Poitras comme leur directeur marketing. Bravo, Pierre !

Québécois en Europe

Créations Animation Mascottes inc., de Lévis, s’illustre encore cette année sur la scène mondiale avec ses produits. Une équipe s’est rendue à Budapest, en Hongrie, du 19 au 29 avril derniers, pour aller animer leur mascotte (photo de gauche) lors du Championnat du monde de hockey sur glace d’IIHF, Division 1 Groupe A. Une autre équipe, de 4 animateurs et 2 coordonnateurs, est au Danemark jusqu’au 20 mai pour animer, cette fois, la mascotte Duckly (photo de droite) du Championnat mondial de hockey sur glace d’IIHF du 4 au 20 mai. Depuis 2009, les animateurs de Créations Animation Mascottes ont visité plus de 10 pays de l’Europe pour animer les mascottes de divers événements. C’est plus de 50 costumes de mascotte qui ont été fabriqués ici, au Québec, pour ensuite être envoyés en Europe, de préciser Cathy Lanouette.

Anniversaires

Cindy Royer (photo), native de Saint-Fabien-de-Panet, animatrice, journaliste et chef d’antenne à TVA (Rimouski et Montréal) et à LCN, 36 ans... Jacques Gauthier, du Groupe Restos Plaisirs à Québec... Dave Karpa, défenseur de la LNH (1991-2003) avec les Nordiques de 1991 à 1994, 47 ans... Clément Gignac, l’économiste en chef d’Industrielle Alliance, 63 ans... Dave Chambers, instructeur-chef de hockey (1990-1991 : Nordiques), 78 ans.

Disparus

7 mai 2016. Jean-François Doré (photo), 67 ans, animateur radio de R.-C. durant plus de 35 ans... 2015. Albin Parent, 69 ans, père du chanteur québécois Kevin Parent... 2014. Elaine Sturtevant, 84 ans, artiste américaine... 2013. Teri Moïse, 43 ans, auteure-compositrice-interprète américaine... 2012. Nathalie Nerval, 86 ans, actrice membre de la Comédie-Française... 1987. Rolland Bédard, 73 ans, comédien québécois.