Surveillance accrue après un mort lié à la laitue romaine

Plus de 120 personnes provenant de 25 États américains ont été malades depuis le début avril.

La moitié d’entre elles ont été hospitalisées, incluant 14 patients qui ont développé un syndrome hémolytique et urémique, une forme d’insuffisance rénale, rapporte le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CCPM) des États-Unis. Une personne serait également morte.

C’est la deuxième vague d’infection à la bactérie E. coli liée à la laitue romaine depuis moins de six mois.

Il y avait eu en novembre et décembre, 42 cas d’infections au Canada, dont un décès, en plus de 25 cas aux États-Unis et un mort.