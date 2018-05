Troisième lien: Labeaume s’oppose à Lehouillier sur le devis d’étude

Le maire de Québec s’oppose fermement à toute modification du devis pour l’étude d’opportunité sur le troisième lien, malgré les demandes répétées de son homologue de Lévis qui reproche au gouvernement de s’éparpiller.

«Moi, en passant, je vais m’opposer à tout changement au devis. Je veux que vous le sachiez», a-t-il annoncé lors d’une mêlée de presse avant la séance du conseil lundi soir.

Cette sortie planifiée se voulait une réplique aux déclarations du maire lévisien Gilles Lehouillier qui exige, depuis la semaine dernière, des modifications au devis d’étude.

M. Lehouillier juge que les professionnels embauchés par le ministère des Transports – qui commenceront à travailler sous peu – vont perdre un temps précieux en évaluant une foule d’hypothèses et de scénarios visant à améliorer la fluidité sur les routes dans la grande région de Québec au lieu de se concentrer exclusivement sur un projet de troisième lien situé dans le secteur est.

«C’est un devis qui a été construit avec l’autorisation des deux villes, on était d’accord et pour moi, il n’y aura pas de changements dans le devis. S’il y a un changement, je vais le dénoncer haut et fort», a insisté Régis Labeaume.

«Je ne pense pas que ça passe par des traversiers.... Ça va prendre 5 minutes (à étudier) les traversiers, a-t-il renchéri. La Ville de Québec a besoin de réponses et la réponse, ce n’est pas en disant qu’il y a un projet de décidé... S’il y a un projet de décidé, ça ne donne rien qu’on tente de me donner les réponses, hein ?»

Le maire de Québec répète qu’il a «de l’ouvrage» et ne voit pas l’urgence de convoquer une rencontre avec les acteurs politiques à ce sujet. «(On) m’a fait un rapport sur le comité technique, j’ai su tout ce que j’avais à savoir, le reste, c’est du spectacle politique pré-électoral. Moi, ça ne m’intéresse pas.»