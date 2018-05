Un cadeau de l’Everest en offrande au K2

Après avoir atteint le sommet de l’Everest par le versant nord en 2007, Maurice Beauséjour s’était offert un cadeau en guise d’accomplissement : une belle voiture exotique. Une Lotus Élise, plus précisément. Sans commanditaire majeur afin de réaliser son rêve cet été, il la donne en offrande au K2, le deuxième plus haut sommet du monde culminant à 8611 mètres d’altitude.

« Je ne suis pas matérialiste. Je préfère regarder dans le pare-brise plutôt que de regarder dans le rétroviseur. La fenêtre est pas mal plus grande », philosophe l’homme de 64 ans qui s’envolera vers le nord du Pakistan dans un mois tapant avec l’expédition québécoise. Celle-ci avait fait l’objet d’un grand reportage dans Le Journal de Montréal en janvier dernier alors que ses membres pourraient devenir les premiers Québécois à conquérir la « Montagne sauvage ».

« Mon rêve, c’est le K2, l’Everest, c’est derrière moi, ajoute-t-il. Je suis extrêmement fier de l’avoir réalisé. Je vais toujours m’en souvenir. Le chemin est vers l’avant. »

Pincement

L’aventurier admet du même souffle qu’il a tout de même ressenti un pincement au cœur lorsqu’il a remis les clés de sa performante petite voiture noire. Dans son for intérieur, il savait qu’il devait le faire pour accompagner son grand ami Serge Dessureault aux confins de la chaîne montagneuse du Karakoram, au nord du Pakistan.

Pas question de rester à nouveau au Québec à quelques semaines du départ. En 2016, il avait vu ses coéquipiers Serge Dessureault et Benoit Lamoureux mettre le cap sur le K2 alors que son commanditaire principal s’était désisté tardivement. Cette fois, il a pris les grands moyens.

« Quand j’ai vu que le financement devenait plus difficile, je regardais ma voiture et je réfléchissais. Je ne voulais pas piger dans mes avoirs. La voiture était l’option idéale, raconte celui qui était prêt à tout.

« Je m’étais fait un beau cadeau en tabarnouche. La voiture avait conservé sa valeur. Il fallait que je prenne les grands moyens et je l’ai fait. »

Photo courtoisie

Avec cette vente, il a pu assumer les coûts de l’expédition qui s’élèvent à plus de 40 000 $. Selon l’année, le modèle et le kilométrage, la Lotus Élise vaut environ 50 000 $.

Perte d’un coéquipier

À un mois du départ, l’alpiniste est plus excité que jamais. Ses sacs sont sortis. Physiquement, il est au sommet de sa forme et il n’attend que de partir.

Toutefois, l’expédition a perdu un membre cher en Benoit Lamoureux. Celui-ci avait répondu présent dès les balbutiements du projet. Ils seront donc trois à affronter le dangereux pic rocheux.

Le propriétaire d’une entreprise de plomberie de la Rive-Sud ne peut s’absenter du travail durant plus de deux mois cet été. Il a donc renoncé à l’aventure, non sans chagrin.

« Quand je l’ai annoncé par écrit, j’avais les larmes aux yeux. Ça devenait officiel même si ça faisait environ depuis deux mois que je le savais, relate Lamoureux. J’avais l’opportunité d’y retourner avec de meilleures connaissances. La raison l’a finalement emporté sur la passion. »

Il importe de rappeler qu’à l’été 2016, il avait tenté l’ascension du K2 avec Dessureault. Leur aventure avait pris fin lorsqu’une avalanche eut tout détruit sur son passage.

« Ce qui est le plus difficile à avaler, c’est que cette chance ne se représentera pas. La montagne va toujours rester, mais le faire avec Serge, un gars d’expérience, c’était une opportunité unique.

« Ça m’écœure de renoncer, mais je vais suivre leurs péripéties et participer à l’expédition à partir du Québec à ma façon, ajoute-t-il. Je souhaite tellement qu’ils grimpent au sommet. S’ils ne s’y rendent pas, nous y retournerons en 2020 ou 2021. »

Optimisme à toute épreuve

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Encore en pleine campagne de financement à un mois du départ de l’expédition, Nathalie Fortin ne ménage pas les efforts pour parvenir à ses fins.

La femme âgée de 49 ans vit pour le K2 depuis plus de huit mois. Elle a multiplié les conférences et cogné à de nombreuses portes pour financer son aventure. Elle serait la première Canadienne à accomplir l’exploit de la « Montagne sauvage » si elle devait lever les bras au ciel à 8611 mètres.

Ayant grimpé sur le toit du monde, l’Everest, en 2012, elle vise absolument le second sommet. Avec son énergie positive, elle est persuadée qu’elle rassemblera un peu plus des 10 000 $ restants pour accompagner Serge Dessureault et Maurice Beauséjour.

« Je ne veux pas faire un X sur mon rêve. Il faut qu’il se produise quelque chose. Mes amis m’ont beaucoup aidée avec leur énergie. Je fonce et je sais que ça va fonctionner », mentionne celle qui est ingénieure au gouvernement fédéral.

Au fil des dernières semaines, elle a d’ailleurs créé une page à son nom sur le site de sociofinancement GoFundMe. Son objectif : recueillir la moitié (environ 20 000 $) de la somme nécessaire à l’expédition. Elle déboursera l’autre moitié de sa poche. L’échec n’est pas une option.

Ténacité

« Je suis une fille d’action et de nature positive. Je ne suis pas du style à lâcher le morceau, dit la femme avec détermination. En y arrivant, je sais que lorsque je serai sur la montagne, je ne serai pas toute seule. Tous ceux qui ont cru en moi m’épauleront. »

Tout au long de l’hiver, l’alpiniste s’est préparée à l’aventure en multipliant les heures en escalade de glace, en randonnée dans les montagnes et à l’entraînement. En ville, le mont Royal est son terrain de jeu de prédilection. En campagne, c’est le mont Sutton, dans les Cantons de l’Est.

Dans le tourbillon quotidien, elle comptait plusieurs chapeaux. La montagne, c’est sa vie. C’est pourquoi elle carbure au positivisme.

Par le fait même, elle souhaite créer un fonds pour les femmes amoureuses de l’alpinisme. En prenant part à l’expédition québécoise au K2, elle désire susciter leur intérêt envers le sport en plus de les inspirer et les pousser à faire de beaux projets.

Jours comptés

À un mois du départ, les membres de l’expédition comptent les jours avec impatience. Le chef Serge Dessureault a senti que le jour J approchait quand il a reçu les billets d’avion, rencontré le médecin et planifié les primes d’assurances multirisques.

Comme sa coéquipière, il a redoublé d’ardeur à l’entraînement durant l’hiver, mais il a aussi livré bon nombre de conférences chez Northman Aventures, où il est ambassadeur.

La semaine dernière, il a réuni toute l’équipe afin de discuter de l’aventure.

Dans sa stratégie, il désire éviter la congestion sur la montagne puisque, selon les informations qu’il détient, plus de 70 alpinistes de Grande-Bretagne, des États-Unis ou du Népal seront sur les flancs du K2 cet été.

En pleine forme, il voulait d’ailleurs modifier la route d’ascension afin d’éviter les embouteillages. Plutôt qu’emprunter l’arête des Abruzzes, la voie normale, il désirait grimper par la voie des Espagnoles, plus technique et hasardeuse. Cette stratégie lui aurait permis de déboucher au camp 4, à 8000 mètres d’altitude. Mais après des recherches et discussions avec l’équipe de porteurs au Pakistan, il a renoncé à cette route.

L’équipage quittera Montréal en soirée, le 8 juin, et s’installera au pied de la montagne environ 10 jours plus tard.