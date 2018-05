Un casting intéressant...

Les Golden Knights captent l’attention de même ceux et celles pour qui le sport du hockey ne meuble pas souvent leur temps libre, pour ne pas dire jamais.

Alors, qui choisirait-on pour personnifier quelques membres de l’organisation des Golden Knights. Par exemple, on voit très bien Brad Pitt dans le rôle de George McPhee, Michael Chiklis dans celui de Gerard Gallant, Anthony Hopkins dans celui du propriétaire Bill Foley, Tom Cruise dans celui de Marc-André Fleury et... Meryl Streep dans celui cde Jonathan Marchessault.

Et au Québec ?

Bon, si on s’offrait le même scénario avec des acteurs québécois. Évidemment, on a tous nos préférés, je vous invite donc à faire vos choix, mais je veux bien m’improviser producteur.

Le rôle de George McPhee, je le confie à Marc Messier. Celui de Gerard Gallant à Claude Legault. Celui de Bill Foley à Gildor Roy, un propriétaire plus jeune, celui de Marc-André Fleury à Éric Bruneau, celui de Jonathan Marchessault, non, je n’irai pas jusqu’à impliquer Guylaine Tremblay. Non, j’opterais pour Guy Jodoin.